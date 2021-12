Spolupráca Vlhová – Pini funguje nad očakávanie, v tíme si určili pravidlá hry a vylepšila sa komunikácia

Nový tréner Petry Vlhovej Mauro Pinimá veľmi dobrý pocit z doterajšej spolupráce s najlepšou lyžiarkou uplynulej sezóny Svetového pohára. V tíme sa určili pravidlá hry, vylepšila sa komunikácia a zatiaľ to funguje nad očakávanie.

Pini vo videorozhovore so slovenskými médiami zdôraznil, že so svojou slovenskou zverenkyňou sa nekoncentrujú na obhajobu veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári. Ich ťažiskovými disciplínami v SP sú slalom a obrovský slalom a formu chcú načasovať najmä februárový vrchol – zimné olympijské hry v čínskom Pekingu.

„Od začiatku sa snažím o jasnú komunikáciu a zároveň sa usilujem o to, aby lyžovanie Petre prinášalo radosť. Chcem, aby sa ním bavila a usmievala sa. Všetci vieme, že je to tvrdá práca, ale ak pretekárka prejaví pozitívne emócie, všetko ide ľahšie. Petra si to zatiaľ užíva, a tak je to správne. Celkovo musím povedať, že chémia v tíme funguje, každý sa maximálne koncentruje na to, čo má robiť a všetci sú spokojní,“ uviedol Mauro Pini vo videohovore, ktorý sprostredkoval Zväz slovenského lyžovania.

Tvrdá práca sa vyplatila

Švajčiarsky odborník sa v letnej príprave s 26-ročnou Slovenkou sústredil na vylepšenie detailov v technických disciplínach a hneď skraja sezóny to prinieslo svoje ovocie. Vlhová rovnako ako pred rokom ovládla úvodné dva slalomy vo fínskom Levi a v americkom Killngtone skončila druhá po pomerne veľkej chybe v druhom kole.

„V príprave sme sa zamerali na technické detaily a tvrdá práca sa vyplatila. Už v Levi sa ukázalo, že Petra lyžuje inak ako predtým, jej poňatie slalomu je dynamickejšie, plynulejšie a celkovo modernejšie. Sila ustúpila technike a čistejším pohybom. Počas nedávneho tréningového kempu v americkom Colorade sme sa snažili takto transformovať aj obrovský slalom v jej podaní. Verím, že sa nám to podarilo,“ vysvetlil Pini.

Na Vianoce voľno

Švajčiar opätovne pochválil Slovenku za doterajší prístup a verí, že trojtýždňový tvrdý tréning v Copper Mountain sa premietne do žiadaných výsledkov už vo dvoch obrovských slalomoch vo francúzskom Courcheveli.

Tie sa uskutočnia 21.- 22. decembra, teda tesne pred Vianocami. Jeden z nich sa pôvodne konal v americkom Killingtone, ale nepriazeň počasia tam zmarila Vlhovej útok na dobrý výsledok. Priebežne jej v prvom kole patrilo druhé miesto, keď sa rozhodlo o zrušení pretekov.

„Chceli sme, aby sa ten obrák dokončil, lebo Petra bola dobre pripravená a vo forme. Museli sme však akceptovať to, čo sa stalo. Podmienky boli na hrane. Teraz pôjdeme do Courchevelu a ešte predtým budeme od štvrtka do nedele trénovať v talianskom Sestriere. Verím, že Petra bude dobre pripravená na obrovské slalomy vo Francúzsku“ podotkol Pini.

Tréner sa vyjadril aj k nadchádzajúcim vianočným sviatkom, ktoré majú pre lyžiarov a ich tímy zväčša aj pracovný charakter.

„My v našom športe preskakujeme Vianoce, ale Petra po Courcheveli dostane dva dni voľna a strávi ich spolu s rodinou v Toblachu na severe Talianska. Toto stredisko sa nachádza neďaleko Lienzu, ktorý bude našou ďalšou zastávkou vo Svetovom pohári po Vianociach. Už 26. decembra budeme opäť na snehu,“ dodal Pini pre slovenské médiá.