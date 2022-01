Vlhovej obrovský slalom v Kranjskej Gore nevyšiel, napokon skončila na 15. mieste

Aktualizované 8. januára o 14.04 hod.

Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej patrí 15. priečka po prvom kole obrovského slalomu žien Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore.

Dvadsaťšesťročná Liptáčka bola po prvom kole pätnásta s mankom 1,51 sekundy na vedúcu Švédku Sara Hectorovú a po svojej jazde prezradila, že s traťou tuho bojovala a nevyhovovali jej svetelné podmienky na trati.

„Prvé kolo nehodnotím skvelo, pretože od začiatku až do cieľa som bojovala s traťou, je strašne rozbitá a nie je tam svetlo. Šla som veľmi zle. S takými podmienkami sa trochu trápim. Uvidíme v druhom kole. Vylepšiť sa v tomto smere nedá nič, len sa tomu prispôsobiť a bojovať do konca,“ povedala Petra Vlhová po prvom kole podľa JOJ Šport.

Šla agresívnejšie

V druhej jazde síce šla Vlhová agresívnejšie, nevyhla sa však chybám a po príchode do cieľa bola až piata so stratou 0,63 s na vtedy vedúcu Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú.

V ďalšom priebehu pretekov sa pred ňu dostalo ešte desať súperiek a obsadila napokon 15. priečku. Víťazkou sa stala Švédka, ktorá Hectorová, Vlhová za ňou zaostala o 2,55 sekundy.

Najhoršie umiestnenie

Ide o vôbec najhoršie umiestnenie Vlhovej z obrovského slalomu v Kranjskej Gore, doteraz ním bola 10. priečka z vlaňajšieho „obráku“ SP v tomto stredisku. Ešte vo februári 2014 tam nebodovala v slalome, keď nepostúpila z prvého kola.

„Mohlo to byť aj lepšie, ale dnes to dopadlo takto. V prvom aj druhom kole som sa trápila. V druhom kole bola viditeľnosť lepšia, no trochu som sa trápila s materiálom,“ povedala Petra Vlhová v rozhovore pre JOJ Šport.

V nedeľu je v Krajnskej Gore na programe slalom s prvým kolom od 9.30 h. „Snažím sa už myslieť na nedeľňajší slalom, ešte ma čaká krátky tréning tejto disciplíny. Budem sa snažiť bojovať naplno, zajtra je nový deň,“ poznamenala Slovenka.

Ako po prvom kole

V konečnom poradí sobotňajšieho obrovského slalomu bolo napokon poradie, aké bolo už po prvom kole. Hectorová o priepastných 96 stotín sekundy zdolala Francúzku Tesu Worleyovú, tretia skončila Talianka Marta Bassinová (+1,32 s).

Na pódium sa nedostala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá bola po prvom kole až štrnásta a v konečnom účtovaní obsadila 7. stupienok.

„Je to úžasné, som v šoku a užívam si to. Mám radosť, že sa mi teraz takto darí,“ povedala víťazka Hectorová do mikrofónu FIS. Švédke sa aktuálne darí, štvrtýkrát za sebou sa v obrovskom slalome SP dostala na pódium a po triumfe vo francúzskom stredisku Courchevel zvíťazila aj v Krajnskej Gore.

Klesla aj v hodnotení

Petra Vlhová bola pred sobotou tretia v hodnotení obrovského slalomu tejto sezóny, pred ňu sa však dostala Worleyová a Slovenka po pretekoch klesla na 4. priečku.

Líderkou bola Mikaela Shiffrinová, na čele ju však nahradila Hectorová. V celkovom poradí SP stále vedie Shiffrinová pred Vlhovou, rozdiel je aktuálne 135 bodov.