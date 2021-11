Vlhová odletela do Levi, pripraví sa na prvé slalomy a triumf v Lechu zrejme nebude obhajovať

Slovenská zjazdárka Petra Vlhová má za sebou vydarený štart do olympijskej sezóny, v úvodných pretekoch Svetového pohára v rakúskom Söldene skončila v obrovskom slalome tretia, teraz má dva až tri týždne vyplnené tréningom na severe Európy.

Úradujúca držiteľka veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf v SP po týždni strávenom na Slovensku odletela do fínskeho Levi, kde budú 20. – 21. novembra na programe prvé dva ženské slalomy sezóny. Vlani tam ambiciózna Liptáčka dosiahla maximum – vyhrala oba slalomy a postavila dobrý základ pre neskorší zisk veľkého glóbusu.

Tréning na súťažnej trati

„V Levi budeme trénovať na súťažnej trati a neskôr sa presunieme do strediska Suomo, kde sme sa pripravovali už aj pred rokom,“ informoval stály člen Vlha Teamu Boris Vlha ešte pred odchodom do Fínska. „Vo Fínsku máme dobré podmienky a chceme to čo najviac využiť. Je výhoda, že si Petra bude môcť vyskúšať svah, kde sa budú konať preteky,“ zdupľoval tréner Matej Gemza.

Dlhoročný asistent trénera v tíme Vlhovcov sa krátko vrátil aj k programu svojej zverenkyne doma v Liptove, kde minulý štvrtok v Jasnej krstila svoju prvú autobiografiu s príznačným názvom „Petra. Moja cesta k veľkému glóbusu„. „Na Slovensku mala Petra viacero mediálnych povinností a sponzorských aktivít, pomedzi to si čas vypĺňala regeneráciou a ľahkým tréningom. Samozrejme, dôležitý bol aj čas strávený s rodinou a najbližšími,“ uviedol Gemza.

Preteky v Lechu možno vynechá

Ešte pred slalomovým víkendom za polárnym kruhom by si najlepšie svetové lyžiarky mali odskočiť do rakúskeho strediska Lech/Zürs, kde 13. novembra absolvujú jediné preteky v paralelnom obrovskom slalome v celej sezóne SP. Aj tam Vlhová pred rokom triumfovala, ale či víťazstvo aj bude obhajovať, je otázne.

„Je možné, že preteky v Lechu vynecháme. Nebudeme to siliť, všetko je v tejto chvíli ešte otvorené,“ podotkol Gemza. „Sú to len jedny preteky, ktoré sa rátajú iba do bojov o veľký glóbus. Budeme sa musieť presúvať do Rakúska a potom zasa naspäť do Fínska. Čo viem, viacero pretekárok to má vynechať. Uvidíme,“ doplnil B. Vlha.

Už bez prítomnosti Petry Vlhovej sa v stredu 3. novembra od 14.00 h v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši uskutoční ďalšia milá slávnosť, ktorá súvisí so ziskom veľkého glóbusu v uplynulej sezóne. Bude to inaugurácia poštovej známky „Petra Vlhová – Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2020/2021„. Na známke s rozmermi 44,1 x 26,5 mm a nominálnou hodnotou 0,65 eura je vyobrazená Petra Vlhová ako drží v rukách veľký krištáľový glóbus.