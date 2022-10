Vlhová po úspešnej minulej sezóne našla v lete ďalšiu motiváciu, v Söldene by sa rada opäť dostala na pódium

Už iba dva dni delia Petru Vlhovú od úvodu ďalšej sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní a 27-ročná Liptáčka hlási, že je pripravená. Už v sobotu bude v rakúskom Söldene bojovať o prvé body do hodnotenia SP, v ktorom bude obhajovať druhé miesto v celkovom poradí a tiež malý krištáľový glóbus za slalom.

Prestávka pre majstrovstvá sveta

Ročník 2022/2023 sa začne tradične na ľadovci Rettenbach a potrvá do polovice marca, keď vyvrcholí v Andorre v stredisku Soldeu. Vo februári 2023 bude v SP prestávka vyhradené pre majstrovstvá sveta, ktoré budú hostiť francúzske strediská Courchevel a Méribel.

„Bolo teraz trochu náročnejšie hľadať motiváciu, ale nechala som to voľne ísť. Po sezóne som mala normálny život a čakala, kedy to príde. Tým, že sme začali lyžovať neskôr, tak mi to dodalo viac síl. A oddýchla som si aj mentálne. Postupne to prichádzalo a som tu,“ vyhlásila Petra Vlhová počas štvrtkového online stretnutia s novinármi z celého sveta.

V aktuálnom ročníku populárna slovenská lyžiarka plánuje absolvovať podobný program ako vlani. „Na prvom mieste budú slalom a obrovský slalom. Pôjdeme aj niektoré super G či zjazdy, ale nie je to naša priorita,“ pokračovala olympijská šampiónka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu.

Príprava vo viacerých lokalitách

Priblížila aj svoje ambície v tejto sezóne. „V obrovskom slalome by sme sa chceli posunúť vyššie a v slalome obhájiť vlaňajšok. V rýchlostných disciplínach by sme chceli tiež napredovať,“ prezradila. V SP sa v celkovom hodnotení už štyrikrát bez prerušenia dostala medzi najlepšie trio. „Spravila som všetko, čo sa dalo. Uvidíme však, na čo to bude stačiť vo Svetovom pohári, či budem bojovať o prvenstvo v celkovom poradí.“

Na ďalšiu sezónu sa Petra Vlhová pripravovala vo viacerých lokalitách. „Boli sme na lyžiach v Taliansku, neskôr na pár týždňov vo švajčiarskom Saas-Fee. Potom sme sa presunuli na štyri týždne do Argentíny, kde bola ta ozajstná príprava. Všetko prebehlo podľa plánu. Mali sme šťastie, že sme počas celého obdobia neprišli ani o jeden naplánovaný deň. V Argentíne som bola po deviatich rokoch. Podmienky tam boli výborné. Som spokojná s tým, čo sme na druhom konci sveta natrénovali. Prišli sme tam neskôr ako ostatní, ale aj som si zajazdila s ďalšími. Jazdili sme rýchlostné disciplíny, ale aj technické,“ ozrejmila.

Olympijská šampiónka

Novinárov zo zahraničia zaujímalo, či zisk olympijského zlata Petru Vlhovú zmenil.

„Myslím si, že sa toho veľa nezmenilo. Už pred ZOH som bola doma populárna. Som však hrdá na to, čo som dokázala. Môžem sa teraz nazývať olympijskou šampiónkou, pomohlo mi to možno aj k ďalším partnerstvám,“ odpovedala elitná slovenská slalomárka, ktorá za svoje najväčšie konkurentky v boji o veľký krištáľový glóbus považuje Američanku Mikaelu Shiffrinovú, Talianku Sofiu Goggiovú či Švajčiarku Laru Gutovú-Behramiovú.

Redaktora agentúry AP zaujímalo, či by prípadne nemala záujem lyžovať súťažne proti mužom. Takú ambíciu Slovenka nemá. „Niečo také mi nechýba. Niekedy s mužmi trénujem, ale súťažiť s nimi, to nie. Oni sú na tom po fyzickej stránke rozdielne,“ povedala Vlhová.

V predchádzajúcich dvoch sezónach odštartovala Petra Vlhová pódiom v Söldene. „Bola by som rada, keby sa mi do tretice podarilo dostať na pódium. Dám do toho všetko a uvidíme, ako to dopadne. Cítim sa dobre, lyžujem dobre. Prvé preteky sú však také, že nikto nevie, kde sa nachádza,“ prezradila slovenská športovkyňa.