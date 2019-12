Vlhová pre zdravotné problémy super G v St. Moritzi neabsolvuje

Petra Vlhová mala počas nadchádzajúceho víkendu absolvovať vo švajčiarskom St. Moritzi v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok super G a paralelný slalom. Podľa trénera Livia Magoniho však zo štartu najlepšej slovenskej zjazdárky v sobotňajšom super G zišlo. Dôvodom je jej nedoliečené zranenie nohy, pre ktoré nemôže poriadne trénovať.

„Petra sa nemôže pripravovať na paralelný slalom, pretože má problém s holennou kosťou. Z tohto dôvodu vynecháme aj super-G v St. Moritzi. Potom nasleduje veľa terapie, obdobie bez lyžovania,“ uviedol Livio Magoni pre portál sport24.pluska.sk.

Nemá na ružiach ustlané

V paralelnom slalome by sa 24-ročná Liptáčka mala predstaviť, ale skúsený taliansky tréner si netrúfa predpovedať, na čo to môže stačiť. „Je to ako otváranie škatule, keď neviete, čo je vo vnútri. Neviem, ako Petra pôjde. Najväčší problém je, že nemôžeme pravidelne trénovať. Netuším, ako dlho bude trvať toto zranenie,‘‘ zdupľoval Magoni.

Druhá žena celkového poradia SP z uplynulej sezóny zatiaľ nemá v novej súťažnej zime na ružiach ustlané. Letná operácia nosných dutín a s tým spojené tréningové manko ju obrali o lepší výsledok v úvodnom obrovskom slalome sezóny v rakúskom Söldene.

Načrtol program

Neskôr v Levi nedokončila 2. kolo, hoci priebežne figurovala na líderskej pozícii. Až v americkom Killingtone si zlepšila náladu šiestym miestom v obrovskom slalome a druhým v slalome, ale tréner Livio Magoni nebol spokojný s jej jazdami. Ambicióznej Liptáčke momentálne patrí vo Svetovom pohári ôsma priečka, v hodnotení slalomu je štvrtá.

Magoni načrtol aj najbližší program svojej slovenskej zverenkyne. „V tejto sezóne plánujeme zjazd vo Val d’Isere, aby sme si vyskúšali kopec na alpskú kombináciu. Tiež z rovnakého dôvodu zjazd v Zauchensee, Crans Montane a La Thuile. Všetko však závisí od toho, aké to bude v St. Moritzi tento víkend,“ doplnil 56-ročný taliansky tréner pre sport24.pluska.sk.

Úvodný paralelný slalom žien tejto sezóny sa v St. Moritzi uskutoční v nedeľu od 13.30 h. Hlavným pretekom bude od 9.45 h predchádzať kvalifikácia.