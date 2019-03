Vlhová priznala zhoršenie techniky, vo finále Svetového pohára sa zameria na obrovský slalom

ŠPINDLEROV MLYN 10. marca (WebNoviny.sk) – Nadšení slovenskí fanúšikovia v Špiindlerovom Mlyne aj v nedeľu oslavovali Petru Vlhovú ako víťazku, hoci skončila „až“ na treťom mieste.

Po štvrtej priečke z 1. kola to napokon 23-ročná Slovenky vytiahla na pódiové umiestnenie. A to napriek tomu, že jej slalom momentálne nedosahuje parametre toho zo začiatku alebo polovice sezóny.

Učí sa koncentrovať na preteky po úspechu

„Trochu ma to mrzí, ako sa to skončilo. Nebol to dnes môj deň. Mám na čom pracovať s tou stratou 2 sekundy, ale tretie miesto je tretie miesto. Dnes som robila počas jázd chyby, ktoré som nerobila možno aj dva roky. Potrebujem popracovať na slalomovej technike, niečo mi tam uchádza,“ povedala Petra Vlhová pre slovenské médiá.

Zároveň však dodala: „Sezóna ako celok je úžasná, takže si nemám čo vyčítať.“

Vlhová v tejto sezóne začala pravidelne nielen obsadzovať druhé miesta, ale už aj víťaziť. Práve veľké fyzické aj mentálne vypätie súvisiace s víťazstvom v najviac sledovaných súťažiach má často za následok poľavenie v pretekoch, ktoré nasledujú v rýchlom slede po víťazstve. Aj Vlhová potvrdila, že to ešte nemá celkom zautomatizované. „Ešte som sa to poriadne nenaučila, ale učím sa koncentrovať na ďalšie preteky po víťazstve. Už viem, čo mám robiť, aby som emocionálne zvládla víťazstvá, ale ešte som si to celkom neosvojila. Učím sa však každým dňom,“ uviedla rodáčka z Liptova.

Koncentrácia na záverečný obrovský slalom

Držiteľka medailového kompletu z nedávnych MS v Aare priznala, že jej slalomová technika nie je taká dobrá ako na začiatku sezóny. „Neviem, prečo je to tak, ešte som na to neprišla. Možno je to aj preto, že sa mi viac darí v obrovskom slalome, je to veľmi ťažké skĺbiť,“ zdupľovala.

Na otázku, ako budú vyzerať v jej podaní finálové preteky SP už o niekoľko dní v andorrskom Soldeu, druhá najlepšia slalomárka sezóny odpovedala: „Vo finále Svetového pohára sa chcem koncentrovať najmä na obrovský slalom, lebo tam je to ešte stále otvorené.“