Vlhová sa postaví Shiffrinovej v najrýchlejšej disciplíne, v Bansku ju čaká predĺžený súťažný víkend

Nastal čas na dlhoočakávanú zmenu. Slovenská zjazdárka Petra Vlhová si počas najbližších troch dní vyskúša rýchlostné disciplíny vo Svetovom pohári v Bansku. Na úpätí pohoria Pirin približne 160 km južne od Sofie budú v piatok a sobotu od 9.45 h SEČ na programe dva zjazdy a predĺžený súťažný víkend v Bulharsku zakončia v nedeľu od 9.15 h pretekmi v super G. V Bansku sa zíde absolútna svetová špička v rýchlostných disciplínach.

Okrem líderky Svetového pohára Američanky Mikaely Shiffrinovej tam budú súťažiť aj úradujúca olympijská víťazka v zjazde z Pjongčangu 2018 Talianka Sofia Goggiová, ako aj majsterka sveta v tejto kráľovskej disciplíne z Aare 2019 Slovinka Ilka Štuhecová.

Magoni očakáva Vlhovej víťazstvo

Vlhová mala mimoriadne úspešný vstup do nového kalendárneho roka. Z piatich pretekov Svetového pohára sa až trikrát postavila na najvyšší stupienok, keď ovládla azda najprestížnejšie ženské slalomy v Záhrebe a Flachau a spolu s Taliankou Federicou Brignoneovou aj obrovský slalom v talianskom Sestriere. Medzitým však nedokončila alpskú kombináciu v Altenmarkte-Zauchensee a druhé sklamanie zažila už v spomenutom Sestriere, kde sa v paralelnom obrovskom slalome lúčila už v prvom vyraďovacom kole a celkovo tam skončila osemnásta. So smútkom vtedy uviedla, že ju zradil aj materiál a potrebuje si trochu oddýchnuť.

„Tieto preteky hádžem za hlavu. Celkovo v nasledujúcich dňoch potrebujem regeneráciu, som už trochu zničená,“ vravela Vlhová ešte pred odchodom do Bulharska pre RTVS. „Naozaj bola unavená, preto sme jej v utorok a stredu dali voľno. Prvý tréning na zjazdovke sme mali až vo štvrtok. Máme v pláne absolvovať celý trojdňový program v Bulharsku,“ uviedol asistent trénera Matej Gemza pre portál sme.sk.

Hlavný tréner Talian Livio Magoni uviedol, že preteky v Bansku idú vyskúšať najmä z dvoch dôvodov – jeho slovenská zverenka potrebuje zostať v pretekovom rytme a ráta aj so ziskom bodov do hodnotenia bojov o veľký glóbus vo Svetovom pohári. Pre denník Šport Magoni dokonca uviedol, že si vie predstaviť Vlhovej víťazstvo v nedeľňajšom super G. Vlhová naznačila ambície už vo štvrtkovom tréningu, kde obsadila 10. miesto s mankom 1,65 s na víťaznú Švajčiarku Joanu Hählenovú.

Trať je pre Vlhovú perfektná

„V prvom rade nechceme na Shiffrinovú stratiť veľa bodov. Urobíme všetko pre to, aby Petra dosiahla v oboch zjazdoch i super G čo najlepší výsledok. Trať v Bansku poznám veľmi dobre, pretože na nej súťažila a aj víťazila moja bývalá zverenka Tina Mazeová. Pre Petru je perfektná,“ povedal Magoni a ešte významne dodal: „Dúfam, že v troch pretekoch získa šesťdesiat bodov. Bolo by to perfektné. Ja však možno cestujem do Banska aj po víťazstvo. Neviem však, či má Petra podobné myslenie. Môj názor je, že v super G môže vyhrať, ak bude lyžovať skvele a bude si istá materiálom a všetkými ostatnými vecami.“

Dosiaľ sa 24-ročná Liptáčka predstavila v zjazde Svetového pohára iba raz. Vo finále súťažného ročníka 2017/2018 vo švédskom Aare skončila v oklieštenej konkurencii bez nároku na body sedemnásta. Okrem toho absolvovala už len kombinačný zjazd na majstrovstvách sveta v Aare 2019 (bola tam ôsma, pozn.) a dva zjazdy počas zimných olympijských hier v Pjongčangu 2018, v kombinačnom skončila trinásta a klasický nedokončila.

Shiffrinová sa na zjazd teší

Pred nedávnymi Vianocami mali ženy vrátane Vlhovej odjazdiť preteky v zjazde SP vo francúzskom Val d´Isére, ale proti bolo počasie. Napokon bude náhradou za Val d´Isére práve piatkový zjazd v Bansku. Veľmi sa tam teší aj Američanka Shiffrinová. „Som tu po prvý raz a už sa nemôžem dočkať. Verím, že si všetci užijeme túto trojdňovú šou v Bansku,“ napísala Shiffrinová fanúšikom na svojej twitterovej prezentácii. Víťazka 64 pretekov vo Svetovom pohári (jedenkrát v kanadskom Lake Louise 2017 sa tešila aj v zjazde, pozn.) má za sebou nie celkom vydarené obdobia, keď utŕžila viaceré prehry nielen od Petry Vlhovej. „Občas svoju úlohu zohráva aj šťastie, aj keď nerada o tom hovorím,“ povedala po stotinkovej prehre v obrovskom slalome v Sestriere. „Celkovo je to o zábave pre ľudí a každá z nás si chce urobiť svoju prácu čo najlepšie,“ doplnila Shiffrinová.

Momentálne má Američanka na čele Svetového pohára 975 bodov, druhá Vlhová nazbierala 726 bodov a tretia Talianka Brignoneová 715 bodov. Až 192 bodov z celkového súčtu Shiffrinovej však pochádza z rýchlostných disciplín, teda zjazdu a super G, kým Vlhová má v tomto hodnotení zatiaľ nulu. To sa môže po najbližších troch dňoch výrazne zmeniť.