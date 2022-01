Vlhová sa s trénerom Pinim pred Pekingom nebojí ničoho, iba ak testovania na koronavírus

Petra Vlhová veľmi citlivo vníma, že je najväčšou a možno jedinou medailovou nádejou slovenskej výpravy na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Pekingu (4.- 20. 2.). Excelentná slalomárka, ale aj solídna univerzálka, chce v čínskej metropole útočiť na viacero cenných kovov, najprv sa tam však musí dostať a prejsť sitom prísne nastavených anticovidových testov.

Peťa je koncentrovaná a zdržiava sa v bubline

„Mám úžasnú sezónu, v ktorej podávam vyrovnané výkony. V slalome som bola iba prvá alebo druhá. Je normálne, že sú tam očakávania verejnosti aj seba samej. Snažím sa brať olympiádu ako ďalšie preteky Svetového pohára. Tlak určite príde, ale ten som mala aj doteraz a už som s ním vyrovnaná. Zostávam koncentrovaná a v bubline,“ uviedla Petra Vlhová počas online tlačovej konferencie, ktorú zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor.

Už istá držiteľka slalomového glóbusu za sezónu 2021/2022 vo Svetovom pohári sa nebojí súperiek ani poklesu svojej formy. Obáva sa však koronavírusovej nákazy, ktorá by ju vzhľadom na prísne pravidlá karantény mohla pripraviť o vrchol štvorročného obdobia.

„Chcem zostať pri testovaní negatívna. Všetci v tíme si dávame veľký pozor, aby sme sa nenakazili. Stále si umývame ruky, nosíme rúška, dookola sa testujeme. Tí, ktorí chcú byť so mnou, sa musia tiež testovať,“ skonštatovala Vlhová.

Skvelá spolupráca s Pinim

Ambiciózna Liptáčka necelých 20 dní pred začiatkom ZOH 2022 zdupľovala, že z doterajšej spolupráce so švajčiarskym trénerom Maurom Pinim má len tie najlepšie pocity, rovnako ako aj ďalší členovia jej tímu.

Pini v lete 2021 nahradil pri kormidle Vlha Teamu Taliana Livia Magoniho, ktorý ju viedol takmer päť rokov. Spolu dosiahli množstvo pre slovenské lyžovanie historických úspechov, ale olympijskej medaily sa s Vlhovou nedočkal.

„Mauro mi dáva obrovský pokoj. A to aj v momentoch, keď je na nás kladený naozaj veľký tlak. Je to úžasný človek, s ktorým sa ničoho nebojím. Rovnako to platí aj o ďalších členoch nášho tímu. Robia všetci svoju robotu tak, aby som bola dobrá na svahu, ale zároveň si to aj užívala,“ vyznala sa Vlhová.