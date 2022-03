Vlhová skončila po 2. kole slalomu v Aare štvrtá, Liensbergerová si odniesla zlato (video)

aktualizované 12. marca, 15:23

Až ôsmy ženský slalom aktuálnej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok priniesol inú víťazku ako Petru Vlhovú alebo Mikaelu Shiffrinovú. Vo švédskom Aare vyhrala úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Rakúšanka Katharina Liensbergerová, ktorá sa k víťazstvu prepracovala z piateho miesta po prvom kole.

V súčte oboch kôl Liensbergerová zdolala o 16 stotín sekundy Nórku Minu Fürst Holtmannovú a o 23 stotín Švajčiarku Michelle Gisinovú.

Vlhová bola v 1. kole tesne za Dürrovou

Petra Vlhová skončila prvýkrát v sezóne v slalome mimo pódia štvrtá, keď od tretej priečky ju delili len dve stotinky sekundy. Vlhová bola po prvom kole na výhodnom druhom mieste len o osem stotín sekundy za vedúcou Nemkou Lenou Dürrovou. Tej rovnako nevyšla druhá jazda podľa predstáv a skončila piata o 9 stotín za Vlhovou.

Líderka Svetového pohára Mikaela Shiffrinová obsadila až deviatu priečku s mankom 80 stotín na víťazku. Slovenka stiahla o ďalších 21 bodov náskok Američanky na čele SP, aktuálne má Shiffrinová k dobru 56 bodov. Pred dvoma podujatiami v Aare to bolo 117 bodov. Do konca sezóny SP 2021/2022 zostáva ženám odjazdiť posledné štyri preteky v rámci budúcotýždňového finále vo francúzskom Méribeli a Courcheveli.

Plynulá a dynamická jazda

Už istá držiteľka slalomového glóbusu a zároveň olympijská šampiónka z Pekingu Vlhová vyštartovala na trať s trojkou. Na štarte musela trochu dlhšie počkať, kým upravia niektoré porušené bránky na trati. Liptáčka predviedla plynulú a dynamickú jazdu, napriek tomu na medzičasoch pomerne výrazne zaostávala za Dürrovou.

Pôvodnú stratu 72 stotín sekundy z tretieho medzičasu napokon v cieli znížila na osem stotiniek a za seba odsunula Shiffrinovú, ktorá štartovala pred Vlhovou. Napokon Dürrovú s Vlhovou už nepredstihla ani jedna zo súperiek, Češka so slovenským pasom Martina Dubovská bola po 1. kole devätnásta s mankom 1,47 s. na líderku.

„Petra Vlhová predviedla skvelú dynamickú jazdu, na akú sme u nej zvyknutí. Lena Dürrová však bola ešte lepšia. Miestami to vyzeralo, že ani nehraní na tomto type snehu, skôr lieta po trati,“ uviedla v štúdiu ČT Sport expertka Šárka Strachová, ktorá sa práve v Aare pred 15 rokmi stala majsterkou sveta v slalome.

Vlhovej už trochu došli sily

„Dnes (12. marca pozn. redakcie) to bolo veľmi tesné, dve stotinky nie sú nič… Súperky dnes podali skvelé výkony, aj štvrté miesto je však oukej, sú tam ďalšie body. Bojovala som, ale trochu mi už došli sily. Nechala som ich v celej sezóne. Snažím sa nevnímať aktuálne poradie vo Svetovom pohári, je to stále otvorené. Snažím sa podávať len čo najlepšie výkony. Na celkové poradie sa budem pozerať až po posledných pretekoch,“ uviedla Petra Vlhová pre JOJ Šport.

Pred záverom sezóny dodala: „Mám pred sebou posledný týždeň, dám do toho všetko. Pôjdem vo Francúzsku všetky disciplíny. Už dnes letím zo Švédska, v pondelok už mám prvý tréning v Courcheveli.“

Pini má po pretekoch pozitívne pocity

„Mam pozitívne pocity, jedno jednoznačné víťazstvo a štvrté miesto sú výborné výsledky. Nie je jednoduché ísť do pretekov s tým, že všetci čakajú víťazstvo, preto berieme aj štvrté miesto na svahu, ktorý nebol až taký jednoduchý ako sa na prvý pohľad zdal. Musíme brať do úvahy aj kvalitu súperiek a okolnosti pretekov. Petra si musí oddýchnuť a nabrať novú energiu. Urobíme všetko preto, aby to v budúcom týždni vyšlo čo najlepšie,“ pridal komentár tréner Petry Vlhovej Mauro Pini pre JOJ Šport.

Vlhová v aktuálnej sezóne kraľovala ženskému slalomu. Vo Svetovom pohári vyhrala päť z ôsmich slalomov a v predstihu získala po druhý raz v kariére malý glóbus za celkový triumf v slalome. V najtočivejšej disciplíne sa stala aj olympijskou víťazkou v Pekingu a splnila si tým posledný veľký cieľ v lyžiarskej kariére.