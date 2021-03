Vlhová tvrdú kritiku Magoniho verejne komentovať nebude, najskôr sa chce s trénerom porozprávať osobne

Petra Vlhová sa rozhodla bližšie nekomentovať tvrdú kritiku jej trénera Liivia Magoniho v talianskych médiách, ktorá sa dostala aj na Slovensko. Čerstvá držiteľka veľkého glóbusu pre najlepšiu zjazdárku sezóny 2020/2021 vo svojom statuse na sociálnej sieti napísala, že sa „nezníži k tomu, aby komentovala túto kritiku bez toho, aby sa o tom všetci navzájom neporozprávali a nevyjasnili si tak svoje postoje.“

Vlhová podotkla, že naplnením sna o veľkom krištáľovom glóbuse dosiahla v kariére prelom, ktorý pre ňu znamená aj potlačenie pochybností o tom, či môže dlhodobo konkurovať úplne najlepším a plniť si svoje ďalšie športové sny.

Na zlepšovanie nemá Vlhová DNA

„Som šťastná z tohto obrovského úspechu a hrdá na mojich najbližších, na celý môj Ski Team Vlha. Každý tím, rovnako ako rodina, má svoje vnútorné problémy, a počas sezóny nabitej emóciami ich máme aj my. Vždy sme však naše rozpory a rozličné názory vedeli využiť na posilnenie nášho tímu. A ak by sme to nerobili lepšie ako naši konkurenti, nikdy by sme najvzácnejšiu lyžiarsku trofej nezískali. A tak ako vždy doteraz, nebudeme interné záležitosti a vnútornú stratégiu nášho tímu riešiť cez médiá,“ uviedla Petra Vlhová na facebooku aj instagrame.

Magoni pre Corriere della Sera okrem iného dosť necitlivo povedal, že Vlhová sa podľa neho už nebude v kariére ďalej zlepšovať, lebo na to nemá DNA a zatiaľ čo niektoré jej talianske súperky prirovnal k diamantom, o nej sa vyjadril ako o obyčajnom železe… Rovnako zaútočil aj na rodinu novej šampiónky Svetového pohára.

Dlhoročná spolupráca

Petra Vlhová a Livio Magoni spolupracujú už päť rokov a počas tohto mimoriadne plodného obdobia spolu získali medailový komplet na majstrovstvách sveta v Aare 2019 a ďalšie dva strieborné kovy na nedávnom svetovom šampionáte v Cortine d’Ampezzo.

Vo Svetovom pohári spolu vybojovali 19 víťazstiev a okrem čerstvo získaného veľkého glóbusu za celkový triumf v sezóne 2020/2021 vlani ambiciózna Liptáčka získala dva malé glóbusy za slalom a paralelné disciplíny.