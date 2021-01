Vlhová v Crans Montane opäť skončila v elitnej desiatke, suverénnou líderkou zjazdu je Goggiová (video)

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová síce nezopakovala výborné 4. miesto z piatkového zjazdu Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane, no v sobotu v rovnakom stredisku opäť skončila v elitnej desiatke najkĺzavejšej disciplíny a na čele celkového hodnotenia SP zvýšila svoj náskok pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou.

Dvadsaťpäťročnú Liptáčku v sobotu klasifikovali na 7. mieste, jej priama konkurentka v boji o veľký krištáľový glóbus skončila o tri posty nižšie. Po sobote vedie Vlhová poradie SP so ziskom 861 bodov, Gisinová ich doteraz nazbierala 741 a na Slovenku stráca 120 bodov.

„Šlo sa mi veľmi dobre, no v záverečnej pasáži to bolo ťažšie. Viditeľnosť tam bola zlá a nevidela som si poriadne pod nohy, trochu to bolo rozbité. Bol to akoby boj o prežitie. Je to však 7. miesto a ja som spokojná. Tréner ma pochválil, čo nerobí často. Musíme sa však už sústrediť na ďalšie preteky,“ povedala Petra Vlhová pre RTVS.

Zjazd opäť ovládla Goggiová

Zjazd v Crans Montane ovládla rovnako ako v piatok Talianka Sofia Goggiová, ktorá je suverénnou líderkou hodnotenia disciplíny v tejto sezóne. Na svojom konte má 480 bodov a náskok 195 bodov pred druhou Breezy Johnsonovou z USA (285).

Goggiová v sobotu zvíťazila pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou (+0,27 s), tretia skončila ďalšia Talianka Elena Curtoniová so stratou 60 stotín sekundy na svoju krajanku. Menej ako jednu sekundu za víťazkou zaostali aj štvrtá Laura Pirovanová z Talianska (+0,82 s), Američanka Johnsonová (+0,89 s) a Švajčiarka Jasmina Suterová (+0,91 s).

Petra Vlhová dosiahla o 1,05 s horší čas ako Goggiová.

Vlhovej stredisko v Crans Montane sedí

Petra Vlhová sa v sobotu predstavila so štartovým číslom 16 a vo svojej jazde nepreviedla žiadnu väčšiu chybu, zaradila sa po nej na 4. pozíciu. Neskôr sa pred ňu dostali Curtoniová, Pirovanová aj Suterová. Ziskom 36 bodov sa Slovenka posunula v hodnotení zjazdu na 11. stupienok (spolu 113 bodov).

Švajčiarske stredisko Crans Montane slovenskej hviezde mimoriadne sedí. Vlani tam skončila v zjazdoch na 4. a 14. mieste, v januári 2021 tam obsadila 4. a 7. priečku.

„Na tomto kopci mám veľkú istotu, viem presne čo a kde robiť. Veľmi mi pomáha, že som tu bola už pred rokom,“ poznamenala Slovenka.

V celkovom poradí je Vlhová stále prvá

V celkovom poradí má 25-ročná Liptáčka na svojom konte už 861 bodov, v piatok ich získala 36. Druhá Gisinová sa posunula na 741 bodov. Tretia už je sobotňajšia víťazka Goggiová (654), ktorá sa dostala pred krajanku Martu Basinovú (623). Tá si v sobotu vybrala voľno.

„Každý rieši moje prvé miesto v celkovom poradí. Je to síce pekné, no sezóna je ešte dlhá a všetko otvorené. Nerada sa bavím o tom, či som zvýšila náskok a podobne. Sústredím sa na každé preteky a na seba, neriešim príliš ostatné dievčatá,“ pokračovala Vlhová.

V Crans Montane sú v nedeľu na programe preteky v super G.