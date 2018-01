Aktualizované: Vlhová v Osle vypadla vo štvrťfinále paralelného slalomu, víťazkou po šiesty raz v sezóne Shiffrinová

aktualizované 1.januára 2018, 20:49

OSLO 1. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila na delenom 5. mieste v novoročnom paralelnom slalome žien v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok v nórskom Osle. Na slávnom Holmenkollene Vlhová v osemfinálovom 1. kole vyradila Nemku Marinu Wallnerovú (nedokončila druhú jazdu), ale vo štvrťfinále v súčte dvoch jázd tesne prehrala o jednu stotinku sekundy s 19-ročnou Švajčiarkou Melanie Meillardovou.

Spolu s ďalšími troma neúspešnými štvrťfinalistkami si Vlhová pripíše do hodnotenia Svetového pohára 45 bodov za 5. miesto. V slalomovom poradí zostala 22-ročná Liptáčka druhá za Shiffrinovou, v celkovom boji o veľký glóbus patrí Vlhovej tretia pozícia za Shiffrinovou a Nemkou Viktoriou Rebensburgovou.

„Som sklamaná, že som skončila už vo štvrťfinále, ale ideme ďalej. Škoda hmly, trať bola super, ale trochu sme sa báli tepla. Nakoniec bolo všetko tip-top. Zajtra ráno letím do Záhrebu a tretieho januára tam mám ďalšie preteky,“ uviedla Petra Vlhová v reakcii pre RTVS.

Suverénka Shiffrinová

Víťazkou v Osle sa stala Američanka Mikaela Shiffrinová. Suverénka doterajšej časti sezóny v semifinále zdolala vo dvoch jazdách Švédku Fridu Hansdotterovú o 51 stotín sekundy a vo finále si poradila so Švajčiarkou Wendy Holdenerovou o 17 stotín.

Fenomenálna Shiffrinová si pripísala 37. triumf v pretekoch Svetového pohára v kariére, šiesty v tejto sezóne a tretí v paralelnom formáte slalomu. V historickom rebríčku v počte triumfov vo Svetovom pohári sa 22-ročná Američanka dostala už na delené 6. miesto, dotiahla sa na slalomovú kráľovnú nedávnej minulosti Rakúšanku Marlies Schildovú.

„Toto víťazstvo je pre mňa výnimočné tým, že som ho dosiahla pri svojej prvej návšteve Nórska a Osla,“ uviedla Mikaela Shiffrinová podľa ORF. „Nie je jednoduché prispôsobiť sa formátu týchto pretekov, keď máte vedľa seba súperku, o ktorej viete, že chce rovnako zvíťaziť ako vy. Keď sme stáli na štarte finále vedľa seba s Wendy Holdenerovou, postrehla som, že je maximálne nabudená a hladná po víťazstve. Vtedy som si povedala: okej, ja musím byť ešte hladnejšia a motivovanejšia, až trochu šialená. Zafungovalo to výborne, hoci som musela bojovať do konca,“ skonštatovala Shiffrinová na tlačovej konferencii, cituje ju portál denníka The Denver Post.

Víťaz Švéd Andre Myhrer

V mužskej kategórii sa v Osle teší z víťazstva Švéd Andre Myhrer, skúsený 34-ročný harcovník si pripísal ôsmy triumf v pretekoch SP v kariére. Myhrer si vo finále poradil s Rakúšanom Michaelom Mattom, v súboji o 3. miesto uspel Nemec Linus Strasser proti Britovi Davovi Rydingovi. Líder Svetového pohára Rakúšan Marcel Hirscher skončil na delenom piatom mieste, ale stačilo mu to na skok na prvú priečku v hodnotení slalomu pred Nóra Henrika Kristoffersena.

„Vždy sa pohybujem na špici, ale víťazstvo mi unikalo. Som rád, že to prišlo práve na Holmenkollene. Môj starý otec je z Nórska, cítil som, že je tu so mnou. V Štokholme sa chystám zopakovať tento triumf,“ uviedol Andre Myhrer na webe ORF.

Tzv. mestské preteky s charakterom a pravidlami paralelného slalomu sa oproti skokanským mostíkom na Holmenkollene v nórskej metropole konali vôbec po prvý raz a ich výsledky sa zaratúvajú do hodnotenia slalomu Svetového pohára. Na začiatku si zmeralo sily šestnásť mužov a žien vo vyraďovacích jazdách podľa vopred určeného „pavúka“, pričom každá dvojica sa stretla dvakrát a o postupujúcich rozhodol lepší súčet časov.

Vyraďovací systém pokračoval až do finále. Pretekalo sa na 180 m dlhom kopci s 18 obrákovými bránkami a jedným skokom, ktorý sa nachádza na svahu s názvom VM-haugen oproti mostíkom na Holmenkollbakkene.

SVETOVÝ POHÁR V ALPSKOM LYŽOVANÍ – PARALELNÝ SLALOM – OSLO

Osemfinálové 1. kolo – ženy /postupujúce sú uvedené ako prvé/:

Mikaela Shiffrinová (USA) – Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +0,49 s

Lena Dürrová (Nem.) – Denise Feierabendová (Švaj.) +0,36

Bernadette Schildová (Rak.) – Chiara Costazzová (Tal.) +0,13

Frida Hansdotterová (Švéd.) – Irene Curtoniová (Tal.) – Curtoniová nedokončila

Wendy Holdenerová (Švaj.) – Katharina Truppeová (Rak.) +0,45

Maren Skjöldová (Nór.) – Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +0,61

Melanie Meillardová (Švaj.) – Ana Buciková (Slovin.) +0,17

Petra Vlhová (SR) – Marina Wallnerová (Nem.) – Wallnerová nedokončila II. jazdu

Štvrťfinále:

Mikaela Shiffrinová (USA) – Lena Dürrová (Nem.) +0,34

Frida Hansdotterová (Švéd.) – Bernadette Schildová (Rak.) – Schildová bola diskvalifikovaná

Wendy Holdenerová (Švaj.) – Maren Skjöldová (Nór.) – Skjöldová bola diskvalifikovaná

Melanie Meillardová (Švaj.) – Petra Vlhová (SR) +0,01

Semifinále:

Mikaela Shiffrinová (USA) – Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,51

Wendy Holdenerová (Švaj.) – Melanie Meillardová (Švaj.) +0,59

o 3. miesto:

Melanie Meillardová (Švaj.) – Frida Hansdotterová (Švéd.) +0,10

Finále:

Mikaela Shiffrinová (USA) – Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,17

Paralelný slalom – konečné poradie: 1. Mikaela Shiffrinová (USA), 2. Wendy Holdenerová (Švaj.), 3. Melanie Meillardová (Švaj.), 4. Frida Hansdotterová (Švéd.), 5. Petra Vlhová (SR), Lena Dürrová (Nem.), Maren Skjöldová (Nór.), Bernadette Schildová (Rak.)

Poradie v hodnotení slalomu vo Svetovom pohári (po 5 z 12 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 480 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 345, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 265, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) 231, 5. Bernadette Schildová (Rak.) 162, 6. Melanie Meillardová (Švaj.) 158.

Poradie vo Svetovom pohári (po 15 z 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová USA) 981 bodov, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 510, 3. Petra Vlhová (SR) 425, 4. Tina Weiratherová (Licht.) 374, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) 370, 6. Tessa Worleyová (Fr.) 336

Semifinále – muži /postupujúce sú uvedené ako prvé/:

Michael Matt (Rak.) – Dave Ryding (V. Brit.) +0,15

Andre Myhrer (Švéd.) – Linus Strasser (Nem.) +0,20

o 3. miesto:

Linus Strasser (Nem.) – Dave Ryding (V. Brit.) +0,10

Finále:

Andre Myhrer (Švéd.) – Michael Matt (Rak.) – Matt nedokončil II. jazdu

Paralelný slalom – konečné poradie: 1. Andre Myhrer (Švéd.), 2. Michael Matt (Rak.), 3. Linus Strasser (Nem.), 4. Dave Ryding (V. Brit.), 5. Marcel Hirscher (Rak.), Luca Aerni, Daniel Yule (obaja Švaj.) a Sebastian Foss-Solevaag (Nór.)

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 16 z 37 pretekov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 574 bodov, 2. Henrik Kristoffersen 520, 3. Kjetil Jansrud 480, 4. Aksel Lund Svindal (všetci Nór.) 454, 5. Alexis Pinturault (Fr.) 402, 6. Matthias Mayer (Rak.) 318.

Poradie v hodnotení slalomu (po 4 z 12 slalomov): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 254 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 235, 3. Andre Myhrer (Švéd.) 184, 4. Luca Aerni (Švaj.) 170, 5. Michael Matt (Rak.) 148, 6. Daniel Yule (Švaj.) 140.