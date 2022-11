Vlhová v prvom kole slalomu v Levi stratila na Shiffrinovú dve stotiny sekundy

Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej patrí štvrtá priečka po prvom kole sobotňajšieho slalomu Svetového pohára vo fínskom Levi. Dvadsaťsedemročná Liptáčka sa na trať vydala s číslom štyri a zaradila sa na druhú pozíciu s mankom 57 stotín sekundy na Lenu Dürrovú z Nemecka, ktorá otvorila preteky a jej čas 54,48 s neprekonala žiadna zo súperiek.

Tretia je Swennová Larssonová

Po Vlhovej štartovala Američanka Mikaela Shiffrinová a napokon dosiahla o dve stotiny sekundy lepší čas ako Slovenka. Pred Vlhovú a Shiffrinovú sa napokon dostala aj Švédka Anna Swennová Larssonová s dvanástkou.

„Mohlo to byť trochu lepšie, ale som rada, že už sa nám začali preteky a mám za sebou prvé kolo. Musím sa pozrieť, čo, kde a ako sa stalo a do druhého kola to vylepšiť,“ zhodnotila Vlhová v prenose JOJ Šport a doplnila: „Konkurencia je veľká a ja musím bojovať, aby som dosiahla čo najlepší výsledok. Maura sa bude snažiť postaviť druhé kolo pre mňa, aby som získala nejakú výhodu, ale dopadnúť to môže akokoľvek.“

Dubovská je na 12. mieste

Nemka Dürrová predviedla ako prvá pretekárka dobrú jazdu a v porovnaní s konkurenciou jej najlepšie vyšla strmá pasáž, tam získala niekoľko desatín sekundy. Swennová Larssonová za ňou zaostáva o 45 stotín sekundy, tretia Shiffrinová má manko na líderku 0,55 s.

Päťnásobná víťazka z Levi Petra Vlhová v porovnaní s Dürrovou dosiahla o 57 stotín sekundy horší čas. Česká reprezentantka Martina Dubovská narodená v Liptovskom Mikuláši figuruje s odstupom 1,55 s na spoločnom 12. mieste s Nórkou Minou Fürst Holtmannovou a Rakúšankou Chiarou Mairovou.

Druhé kolo je na programe od 13.00 h.