Vlhová v super G nebodovala a veľký glóbus neobháji, svoj štvrtý v predstihu získala Shiffrinová (video)

aktualizované 17. marca 11:38

Americká reprezentantka v alpskom lyžovaní Mikaela Shiffrinová sa v záverečnom super-G vo finále Svetového pohára v Courcheveli umiestnila na druhej priečke a v predstihu si zaistila zisk veľkého krištáľového glóbusu.

Jej slovenská súperka Petra Vlhová obsadila nebodovanú 17. priečku a Shiffrinnová má pred záverečnými dvoma pretekmi SP na čele náskok 236 bodov.

Petra čakala lepší výkon

Vlhová musela skončiť vo finálovom super-G do siedmeho miesta, aby si udržala aspoň teoretickú šancu na obhajobu trofeje. Superobrovský slalom ovládla nórska reprezentantka Ragnhild Mowinckelová. Na treťom mieste sa umiestnila švajčiarska reprezentantka Michelle Gisinová.

„Ťažko sa mi to hodnotí, čakala som trochu lepší výkon od seba. Dnes to bolo postavené viac pre zjazdárky, nebolo to až také zatočené a tiež oproti včerajšku bola rozbitejšia trať. Dala som do toho všetko, ale nevyšlo to. Nevadí, snažím sa to brať s úsmevom,“ uviedla Petra Vlhová v prvej reakcii pre JOJ Šport.

„Mala som na štarte prehľad o tom, kto je prvý, druhý, tretí… Skok som sa snažila mať pod kontrolou, a aj keď miestami som ju stratila, som živá a zdravá v cieli. Urobila som maximum pre veľký glóbus, ale opakujem, nebol to náš cieľ pred sezónou. Po olympiáde sme sa o to pokúsili, ale taký je šport a niekto prehrať musí,“ doplnila.

Skvelá sezóna Liptáčky

Na margo celej sezóny SP 2021/2022, v ktorej v dostatočnom predstihu získala malý glóbus za celkový triumf v slalome a najmä zlatú olympijskú medailu v Pekingu, Vlhová podotkla: „Mala som úžasnú sezónu, to svoje už mám doma a súboj o veľký glóbus bol už len prípadný bonus. Nebola som nervózna. Body som neriešila ani predtým, moje nastavenie sa teda nezmenilo. Mám pred sebou posledné dvoje preteky a budem chcieť sezónu zakončiť čo najlepšie. V sobotu si chcem užiť môj vytúžený malý glóbus. Je to vždy trochu ťažšie motivovať sa, keď už je všetkom rozhodnutí, ale ja nebudem mať problém, V obráku sa teraz cítim dobre a v slalome chcem potvrdiť svoju pozíciu. Nechcem byť na izbe, ale na štarte.“

Dvadsaťšesťročná Američanka potvrdila formu z rýchlostných disciplín, keď po včerajšom víťazstve v zjazde opäť skončila na pódiu. Do priebežného hodnotenia si pripísala 80 bodov a definitívne si zaistila zisk veľkého krištáľového glóbusu, štvrtého v kariére.

V počte trofejí za celkové prvenstvo sa vyrovnala svojej krajanke, legendárnej Lindsey Vonnovej. Líderkou histórie je Rakúšanka Annemarie Moserová-Pröllová so šiestimi veľkými glóbusmi vo Svetovom pohári v alpských disciplínach.

Taliankam sa nedarilo

O držiteľke malého krištáľového glóbusu bolo už vopred rozhodnuté. Federica Brignoneová vyhrala troje preteky superobrovského slalomu v aktuálnej sezóne a pred druhou krajankou Elenou Curtoniovou mala náskok nedostihnuteľných 132 bodov.

Taliankam preteky nevyšli, Brignoneová nebodovala a Curtoniová obsadila 15. priečku, ktorá jej stačila na udržanie druhej pozície pred Mikaelou Shiffrinovou.

Obhajkyňa malého glóbusu z minulej sezóny a olympijská víťazka z Pekingu Lara Gutová-Behramiová sa nezmestila pri dlhom skoku do jednej z brán a preteky nedokončila.