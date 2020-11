Vlhová zvládla strašne náročný paralelný slalom, čaká ju preladenie na rýchlostné disciplíny

Desať jázd v paralelnom obrovskom slalome absolvovala vo štvrtok Petra Vlhová v rakúskom Lechu. A väčšinu v rýchlom slede za sebou. Nečudo, že na konci sa jej z očí zračila poriadna únava. Pri zvukoch slovenskej hymny si hlavu opierala o lyže. Všetko to však stálo za to.

Veľmi vyrovnané preteky

Predpoludním sa 25-ročná Slovenka dvakrát predstavila v kvalifikácii a podvečer nasledovalo ďalších osem jázd v tzv. k. o. systéme proti štyrom súperkám. A až v troch prípadoch musela doháňať ich náskok z prvej jazdy. Chvíľu to dokonca vyzeralo, že sa rozlúči hneď v prvom kole proti málo známej Holanďanke Adriane Jelinkovej.

„Bolo to celé veľmi vyrovnané a strašne náročné. Hodinu a pol som musela byť koncentrovaná na každú jazdu. Jedno zaváhanie a bola by som v hoteli v posteli,“ uviedla Petra Vlhová v reakcii pre RTVS.

Na margo toho, že v červenej dráhe nezdolala v prvej jazde ani jednu súperku, ale v modrej to potom trikrát otočila, uviedla: „Už po kvalifikácii sme na videu videli, že modrá dráha je rýchlejšia. Nesústredila som sa však na to, že som po prvej jazde za súperkami zaostávala. Chcela som len dať do toho všetko, jazdiť technicky správne a mať dobré štarty.“

Súperky počas jazdy nerieši

V tejto sezóne Svetového pohára zatiaľ suverénna Slovenka postupne zdolala Holanďanku Adrianu Jelinkovú, Talianku Federicu Brignoneovú, Švédku Saru Hectorovú a vo finále aj najväčšie prekvapenie pretekov Američanku Paulu Moltzanovú.

S prvými troma súperkami prehrala prvú jazdu a napokon to vždy tesne otočila. Dokázala sa v tej rýchlosti orientovať podľa jazdy svojej protivníčky alebo išla len sama podľa seba? „Keď je niekto za mnou, nevidím ho, ale keď je súperka vedľa mňa, vnímam ju. Musím sa však sústrediť sama na seba a nie na niekoho, kto je vedľa mňa. Riešim vlastnú rýchlosť a techniku a nie súperku,“ vysvetlila Petra.

Preladenie na rýchlostné disciplíny

Zverenka Livia Magoniho zvládla úvod sezóny excelentne. V štyroch pretekoch ani raz nechýbala na stupňoch pre víťazky a z toho trikrát stála na tom najvyššom. Už teraz má na konte 360 bodov a náskok 185 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. Tretia je Talianka Marta Bassinová s mankom 202 bodov. Do konca sezóny je však ešte poriadne ďaleko, podľa plánu treba odjazdiť 30 pretekov. Tie najbližšie by sa mali uskutočniť 5. a 6. decembra vo švajčiarskom St. Moritzi.

Na rad prídu prvýkrát rýchlostné disciplíny, konkrétne dvakrát super G. „Tri víťazstvá za šesť dní sú super. Mám to dobre rozbehnuté. Teraz sa teším, že si trochu oddýchnem a potom ideme ďalej. Znova budem dávať do toho všetko. Čaká ma preladenie na rýchlostné disciplíny. Dúfam, že mi to pôjde dobre. Ani neviem, kde pôjdem trénovať. Taliani zatvárajú strediská, uvidíme,“ doplnila Vlhová pre RTVS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Paralelný obrovský slalom (Lech/Zürs)

Štvrtkový paralelný obrák žien sa začal o 10.00 h kvalifikáciou, v ktorej Petra Vlhová zajazdila tretí najrýchlejší čas. Z nej postúpilo do hlavnej súťaže 16 najlepších, ktoré systémom dvoch paralelných jázd súperili od osemfinále až po finále. Pretekárky v každej dvojici sa museli vystriedať v oboch dráhach – červenej aj modrej.

Osemfinále

1. jazda

Coralie Frasse Sombetová (Fra.) +0,40 – Lara Guttová Behramiová (Švaj.)

Kristin Lysdahlová (Nór.) nedokončila – Elisa Moerzingerová (Rak.)

Maryna Gasienicová-Danielová (Poľ.) +0,19 – Paula Moltzanová (USA)

Katharina Liensbergerová (Rak.) +0,04 – Marta Bassinová (Tal.)

Adriana Jelinkova (Hol.) – PETRA VLHOVÁ (SR) +0,16Federica Brignoneová (Tal.) – Franziska Gritschová (Rak.) nedokončila

Tina Robniková (Slo.) – Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +0,08

Katharina Truppeová (Rak.) +0,50 – Sara Hectorová (Švéd.)

2. jazda

Lara Guttová Behramiová – Coralie Frasse Sombetová +0,77

Elisa Moerzingerová – Kristin Lysdahlová +0,43

Paula Moltzanová – Maryna Gasienicová-Danielová +0,34

Marta Bassinová – Katharina Liensbergerová nedokončila

PETRA VLHOVÁ – Adriana Jelinková +0,04

Franziska Gritschová + 0,45 – Federica Brignoneová

Thea Louise Stjernesundová – Tina Robniková +0,44

Sara Hectorová – Katharina Truppeová +1,02

Štvrťfinále

1. jazda

Elisa Moerzingerová +0,10 – Lara Guttová Behramiová

Marta Bassinová – Paula Moltzanová +0,22

Federica Brignoneová – PETRA VLHOVÁ +0,02

Sara Hectorová – Thea Louise Stjernesundová +0,43

2. jazda

Lara Guttová Behramiová – Elisa Moerzingerová +0,42

Paula Moltzanová – Marta Bassinová +0,08

PETRA VLHOVÁ – Federica Brignoneová +0,04

Thea Louise Stjernesundová +0,09 – Sara Hectorová

Súboj o 5. – 8. miesto

1. jazda

Marta Bassinová – Elisa Moerzingerová +0,50

Thea Louise Stjernesundová +0,05 – Federica Brignoneová

2. jazda

Elisa Moerzingerová +0,48 – Marta Bassinová

Federica Brignoneová nedokončila – Thea Louise Stjernesundová

Semifinále

1. jazda

Paula Moltzanová – Lara Guttová Behramiová +0,27

Sara Hectorová +0,11 – PETRA VLHOVÁ

2. jazda

Lara Guttová Behramiová +0,28 – Paula Moltzanová

PETRA VLHOVÁ – Sara Hectorová +0,01

Súboj o 7. miesto

Federica Brignoneová – Elisa Moerzingerová +0,50

Elisa Moerzingerová +0,91 – Federica Brignoneová

Súboj o 5. miesto

Thea Louise Stjernesundová +0,01 – Marta Bassinová

Marta Bassinová – Thea Louise Stjernesundová +0,49

Súboj o 3. miesto

Sara Hectorová +0,36 – Lara Guttová Behramiová

Lara Guttová Behramiová – Sara Hectorová +0,34

Finále

PETRA VLHOVÁ – Paula Moltzanová +0,21

Paula Moltzanová nedokončila – PETRA VLHOVÁ