Vlhovcom gratulovali aj Tomba či Mazeová, Shiffrinová uznala kvality súperky

LEVI 12. novembra (WebNoviny.sk) – Pätnásť mesiacov čakala Petra Vlhová, kým k prvému víťazstvu v slalome v pretekoch Svetového pohára v alpskom lyžovaní pridala druhé. Po Aare 2015 nasledoval triumf v Aspene v marci 2017 v rámci finálových pretekov minulej sezóny. Tretie víťazstvo už nenechalo na seba čakať, 22-ročná Liptáčka ho dosiahla v najkratšom možnom čase na úvodnom podujatí novej súťažnej zimy v Levi.

Dvojročné čakanie na triumf

„Mám to porovnať? Prvé víťazstvo je vždy prvé, ale v športe býva oveľa ťažšie niečo zopakovať, ako to len prvýkrát dosiahnuť. Peťa čakala takmer dva roky na triumf v Aspene, preto tie emócie tam boli ešte vyššie. Aktuálne víťazstvo v Levi je potvrdením toho, že na to má. Je len začiatok sezóny a latku sme si nastavili poriadne vysoko,“ zamyslel sa Petrin starší brat a jej najbližší človek počas pretekov Boris Vlha v rozhovore pre agentúru SITA.

Na otázku, či po triumfe v Levi prišli aj nejaké špeciálne gratulácie od známych lyžiarov, odpovedal: „Určite áno. Náš taliansky tréner Livio Magoni dostal jednu z prvých gratulácií od legendárneho krajana Alberta Tombu a tiež od svojej bývalej úspešnej zverenkyne Tiny Mazeovej. Ďakujeme však všetkým fanúšikom za prejavenú podporu. Veľmi si to vážime.“

Potvrdila kvalitu z tréningov

Stály člen realizačného tímu Vlhovcov si vysoko váži nielen fakt, že jeho sestra druhýkrát po sebe zdolala dlhoročnú suverénku najtočivejšej disciplíny Mikaelu Shiffrinovú, ale aj to, že potvrdila vysokú kvalitu z tréningových jázd. A ešte niečo, Vlhová zvíťazila pred Shiffrinovou iba o 10 stotín, ale tretej v konečnom poradí Švajčiarke Wendy Holdenerovej nadelila 1,35 s a štvrtej Švédke Fride Hansdotterovej dokonca 2,17. A to sú už priepastné rozdiely.

„Peťa pred pretekmi trénovala s Mikaelou a z ich porovnaní bolo vidno, že veľký rozdiel medzi nimi nie je. Raz bola vpredu Peťa, potom zasa Mikaela. Zároveň však už z tréningu vyplynulo, že ony dve sú o triedu pred ostatnými. Do pretekov sme teda išli s vedomím, že máme šancu na víťazstvo. Keď Mikaela po tréningu prišla za Peťou a uznanlivo vravela: ´Už si lepšia ako ja´, niečo to už naznačovalo,“ poodkryl čosi z pocitov člena úspešného tímu Boris Vlha.

Sklamanie v očiach Shiffrinovej

A ako reagovala úradujúca olympijská víťazka, majsterka sveta aj držiteľka veľkého glóbusu za celkové prvenstvo v SP Shiffrinová po dojazde Vlhovej do cieľa 2. kola, keď zistila, že Slovenka ju o 10 stotiniek predstihla? „Samozrejme, bola sklamaná. Peťa ju hneď vyhľadala pohľadom a zbadala to sklamanie v jej očiach. Je to, samozrejme, normálne. Chcela predsa vyhrať,“ podotkol Boris Vlha.

Už aj na sociálnej sieti súrodenci Vlhovci avizovali, že vďaka sestrinmu triumfu v Levi pôjde dolu Borisov hustý porast na tvári. Zatiaľ sa tak nestalo. „Som stále na ceste, takže nebol čas oholiť sa. Keď však prídeme domov, urobím to. Už aj preto, aby som nemal problém na kontrolách pred vstupom do USA, kde budú najbližšie preteky,“ vravel v dobrej nálade B. Vlha. A ako sa vlastne zrodila myšlienka narásť si dlhú bradu? „Pred približne dvoma mesiacmi mi Peťa povedala, aby som si nechal bradu a že sa mám oholiť až keď ona zvíťazí. Som rád, že to netrvalo dlho,“ odfúkol si B. Vlha.

Na Petru Vlhovú v najbližších štyroch dňoch čaká kondičný tréning v domácich podmienkach a potom znova nastúpi do šialeného kolotoča bojov o krištáľové glóbusy. „Šestnásteho nás čaká sústredenie v Rakúsku a 22. novembra potom odchod do Severnej Ameriky, kde budú v Killingtone najbližšie preteky SP v slalome v obrovskom slalome a slalome. Držte nám prsty!,“ dodal Boris Vlha.