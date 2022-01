Vlhovej patrí 2. priečka po prvom kole obrovského slalomu v Kranjskej Gore, na trati to bol podľa nej boj

Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej patrí 2. priečka po prvom kole nedeľňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára 2021/2022 v slovinskej Kranjskej Gore.

Dvadsaťšesťročná Liptáčka sa na trať vydala s číslom šesť a s časom 51,57 s. zaostala iba o osem stotín sekundy za Švajčiarkou Wendy Holdenerovou.

Bojovala s traťou

Uvedené platí po odjazdení elitnej dvadsaťpäťky, v štartovej listine prvého kola figuruje dovedna 57 pretekárok. Druhé kolo je na programe od 12.30 h.

„Išlo sa mi celkom fajn, no trošku som bojovala s traťou. Snažila som sa vydať zo seba maximum, púšťať lyže a bojovať až do cieľa,“ povedala Vlhová pri mikrofóne TV JOJ.

Podmienky na trati sú veľmi náročné

Slovenka bude v 2. kole útočiť na víťazstvo v nedeľňajších pretekoch, no priznáva, že podmienky na trati sú veľmi náročné. „Táto trať je strašná a nechápem, čo organizátori robili celú noc alebo v podstate tri dni. Nejde o to, že sa sťažujem, ale bolo to veľmi rozbité. Som rada, že som v 1. kole podala takýto výkon, lebo to bol boj,“ dodala Vlhová.

Preteky v Kranjskej Gore sú náhradou za Maribor, kde podmienky nedovoľovali organizáciu pretekov SP. Vlhová je aktuálne štvrtá v hodnotení obrovského slalomu tejto sezóny. Líderkou je Švédka Sara Hectorová. V celkovom poradí SP stále vedie Američanka Mikaela Shiffrinová pred Vlhovou, rozdiel je aktuálne 135 bodov.