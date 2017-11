Vlhovej prekážal v 1. kole v Killingtone nepríjemný vietor, Shiffrinová si vyjazdila náskok

KILLINGTON 26. novembra (WebNoviny.sk) – Domáca favoritka Mikaela Shiffrinová je priebežnou líderkou 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v americkom Killingtone.

Shiffrinová plynulou, ale aj dostatočne agresívnou jazdou deklasovala konkurenciu a druhej najlepšej v cieli Švajčiarke Wendy Holdenerovej nadelila 89 stotín sekundy. Tretia priečka patrí Rakúšanke Bernadette Schildovej s odstupom 1,29 s. Slovenka Petra Vlhová je piata s mankom 1,45 s na americkú stálicu svetového slalomu.

Od začiatku nechytila správny rytmus

Tieto výsledky platia po odjazdení elitnej tridsiatky pretekárok 1. kola, ale už by sa aj vzhľadom na náročné poveternostné podmienky (vietor a slabšia viditeľnosť) v Killingtone nemali meniť.

Vlhová vstúpila do druhého slalomu sezóny v pozícii líderky disciplíny, červené číslo vedúcej ženy Svetového pohára mala na hrudi vôbec po prvý raz v kariére. Hoci mala výhodné číslo 2 na štarte, od začiatku nechytila správny rytmus aj preto, že jej nepríjemne zafúkalo.

Skresala polsekundové manko

Takmer polsekundové manko na úvodných dvoch medzičasoch na Švédku Hansdotterovú, ktorá štartovala pred ňou, v cieľovom „hangu“ skresala až na 5 stotiniek. Na viaceré ďalšie konkurentky na čele so Shiffrinovou to však nestačilo, a tak pôjde 22-ročná Slovenka do 2. kola z piateho miesta v pozícii pretekárky útočiacej na pódium.

Dvadsaťdvaročná Liptáčka bola pred rokom v Killingtone piata, ale aktuálne s vizitkou víťazkou ostatných dvoch slalomov SP – záverečného zo sezóny 2016/2017 v Aspene a úvodného z ročníka 2017/2018 v Levi. Prvé kolo slalomu v Killingtone pokračuje druhou polovicou štartovného poľa. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších má štart o 19.00 h SEČ.

Svetový pohár v Killingtone – 1. kolo

Slalom žien /po odjazdení 30 pretekárok/: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 49,57 s, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,89 s, 3. Bernadette Schildová (Rak.) +1,29, 4. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,40, 5. Petra Vlhová (SR) +1,45, 6. Emelie Wikströmová (Švéd.) +1,97.