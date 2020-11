Vlhovej prvé kolo slalomu až tak nesedelo. Stále je líderka, no spolu so Švajčiarkou Gisinovou

Slovenka Petra Vlhová je líderkou prvého kola druhého slalomu sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok vo fínskom Levi. Na rozdiel od soboty však na čele nie je sama.

Je tam spoločne so Švajčiarkou Michelle Gisinovou, obe dosiahli zhodný čas 54.32 s. Tretie miesto patrí ďalšej Švajčiarke Wendy Holdenerovej s odstupom 23 stotín.

Shiffrinová nevyťažila zo svojej výhody

Američanka Mikaela Shiffrinová nevyťažila z toho, že staviteľom trate 1. kola bol jej tréner Mike Day. Slalomová kráľovná uplynulých sezón je až štvrtá s mankom 37 stotín.

Skvelé ôsme miesto priebežne patrí Slovenke v českom drese Martine Dubovskej, ktorá za Vlhovou a Gisinovou zaostáva o 66 stotín. Prvé kolo zatiaľ má za sebou najlepšia štyridsiatka pretekárok. Celkovo ich bolo na štarte pripravených 69.

V druhom kole bude musieť riskovať

V porovnaní so sobotným slalomom v Levi v nedeľu pribudlo 5 cm snehu, čo nebola výhoda pre pretekárky s najnižšími číslami. A Vlhová mala na štarte práve jednotku. Trať 1. kola so 64 bránkami a prevýšením 180 m však absolvovala prakticky bez zaváhania.

„Som na delenom prvom mieste, takže v druhom kole budem musieť riskovať a ísť naplno, aby som potvrdila pozíciu. V 1. kole som neurobila výraznú chybu, ale chýbala mi agresivita. Išla som dobre, mohla som však viac riskovať,“ uviedla Petra Vlhová pre RTVS.

Vlhovej nesadla trať postavená Američanmi

Zatiaľ čo v sobotu 25-ročná Slovenka zažila druhé kolo na mieru, keďže ho postavil jej tréner Livio Magoni, aktuálne bol staviteľom trate 1. kola americký tréner. A z toho vyplývali určité zmeny.

„Američania presne vedia, čo nemám rada. Postavili to, čo mi až tak nesedí. Boli tam veľké rozostupy medzi bránkami, to ja nemusím. Bojovala som a zatiaľ to stačí na prvé miesto. Pred druhým kolom si musím urobiť dobrú prehliadku trate a ísť do toho naplno,“ doplnila Vlhová.

Nedeľa bola oveľa vyrovnanejšia

Na rozdiel od soboty to bolo v nedeľu v Levi v 1. kole oveľa vyrovnanejšie. Najlepšie pretekárky v cieli sa výrazne priblížili k sebe. Až trinásta Rakúšanka Chiara Mairová má vyše sekundový odstup za Vlhovou a Gisinovou.

„Nie som z toho prekvapená, že je to také tesné. Včera si to viaceré dievčatá odskúšali a natankovali sebavedomie. Preto som očakávala, že nedeľa bude vyrovnanejšia,“ cituje Vlhovú rakúský športový portál Laola1.

Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa v Levi začne o 13.15 h SEČ.