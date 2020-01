Vlhovej tréner špehuje Shiffrinovú. Nie je to korektné, ale učíme sa od najlepších, vraví

V kolektívnych športoch nie je povolené nahrávanie tréningov súperov a zväčša je to spojené aj s udeľovaním trestov.

Lyžovanie je individuálny šport odkázaný na tréning vo voľne prístupných zimných strediskách. Angažovaným jednotlivcom nemožno zakázať kúpiť si lístok a zdiaľky sledovať tréning najlepších na svete.

Túto možnosť využíva aj tréner Petry Vlhovej Livio Magoni, ktorý posiela svojich ľudí na miesta, kde trénuje dlhodobo najlepšia slalomárka na svete Mikaela Shiffrinová.

Získané poznatky potom dokáže využiť v prospech svojej zverenkyne, ktorá sa snaží už niekoľko rokov dotiahnuť na fenomenálnu Američanku. „Viem, že to nie je úplne korektné. Chceme, aby Petra jazdila čo najlepšie a chceme sa učiť od najlepších. Je to naša práca,“ zdôvodnil Magoni v rozhovore pre Ski Racing Media a NBC Sports.

Predpisy Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) nechránia „duševné vlastníctvo“, ktoré sa týka tréningov či prípravy na preteky a to skúsený taliansky tréner využíva, hoci druhej strane sa to nepáči.

„Považujeme to za prekročenie istej hranice, v ktorom sa kradne naše ‚duševné vlastníctvo‘. Berú nám niečo, čo sme vytvorili spolu s trénermi. Vytvorili sme to v našich hlavách a potom to fyzicky ukázali pred svetom. Nikto nás to neučil,“ citoval Shiffrinovú portál spox.com.

Magoni obhajuje svoju špionáž

Magoni však naďalej obhajuje svoju „špionáž“ Shiffrinovej. „Je dôležité, aby sme sa od Mikaely učili, lebo je najlepšia na svete. Aj drobné vylepšenie sa oplatí odkukať. Kto je rozumný, môže sa toho veľa naučiť,“ podotkol 56-ročný Talian.

Shiffrinová na tlačovej konferencii po nečakanom slalomovom „výprasku“ od Vlhovej v Záhrebe v uvoľnenej atmosfére povedala, že nie sú kamarátky.

Rozhodne však netvrdí, že ju nemá rada. „Boli by sme kamarátky, keby sme nesúperili na svahu. Vysoko si však vážim, čo Petra robí pre lyžovanie a ako sa chce neustále zlepšovať. Nemôžem byť nahnevaná, keď vidím, ako krásne Petra jazdí,“ glosovala Shiffrinová.

Podľa Ski Racing Media Shiffrinová vravela aj to, že ju nemôžu motivovať ľudia, ktorí ju vedia nahnevať. „Petra je jedna z mála pretekárok, ktoré ma môžu zdolať aj vtedy, keď jazdím naozaj dobre. A to znamená veľa.“

Dominantnosť Shiffrinovej v slalome

Shiffrinovej dominantnosť v slalome je akoby z iného sveta. Od roku 2018 vyhrala v najtočivejšej disciplíne 16 pretekov Svetového pohára z devätnástich, na ktorých štartovala. V zostávajúcich troch bola dvakrát druhá za Vlhovou a raz nedokončila.

Pre porovnanie Vlhová v rovnakom časovom úseku vyhrala tri slalomy Svetového pohára /Lenzerheide 2018, Flachau 2018, Záhreb 2020/ a dvanásťkrát stála na pódiu pre tri najlepšie.

Shiffrinová dobyla štyri tituly majsterky sveta v slalome v neprerušenej sérii, čo je historický rekord (2013, 2015, 2017 a 2019) a je aj olympijská víťazka zo Soči 2014. Od sezóny 2013/2014 získala šesť malých glóbusov za celkový triumf v slalome vo Svetovom pohári.

Iba v ročníku 2015/2016 skončila „až“ štvrtá, keďže dve tretiny sezóny laborovala so zranením. Vlhová má slalomový bronz z MS v Aare 2019 a v zbierke aj jedno druhé miesto v celkovom hodnotení slalomu v SP z uplynulej sezóny.