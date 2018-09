Vlhovú iba minúty delili od možnej tragédie, z auta vystúpila tesne pred hrôzostrašnou haváriou

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 24. septembra (WebNoviny.sk) – Úspešnú slovenskú slalomárku Petru Vlhovú iba minúty delili od možnej tragédie. Jej auto bolo súčasťou nepríjemnej havárie. „Iba tri minúty pred nehodou som vystúpila z tohto auta,“ napísala Petra Vlhová na instagrame a informoval o tom portál cas.sk.

Slovenka pripojila aj fotografiu automobilu „opretého“ o stĺp a ležiaceho na boku. „Vinník bol človek, ktorý išiel veľmi rýchlo a vpálil do nášho auta. Auto vyletelo na bok a narazilo do stĺpu. Nikomu sa nič nestalo, ale naše auto je na totálku. Strecha nad hlavou bola zdemolovaná tak, že keby tam sedí niekto vyšší, tak si to nechcem ani len predstaviť, čo by bolo. Ešte nebol náš čas, žijeme a užívame si ďalej tento nádherný život,“ doplnila Petra Vlhová.Dvadsaťtriročná Liptáčka má na svojom konte štyri prvenstvá v slalomoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.