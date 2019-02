Vlhovú mrzí piate miesto v mariborskom slalome. Chcem vždy pódiá a víťazstvá, tvrdí

MARIBOR 2. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskej reprezentantke v zjazdovom lyžovaní Petre Vlhovej nevyšiel podľa predstáv sobotňajší slalom Svetového pohára v slovinskom Maribore. Po druhom mieste po prvom kole v druhej svojej jazde dosiahla až 28. najlepší čas a v súčte oboch kôl klesla na piatu priečku.

Nahnevaná sama na seba

V sobotu na kopci nad Mariborom nejazdila dobre. Sama si to uvedomovala a po príchode do cieľa sa ponáhľala do zázemia, kde poriadne nahnevaná hodila rukavice o zem.

„Človek niekedy nevie ovládnuť emócie. Bola som nahnevaná sama na seba, že som to pokazila. Musela som niečo urobiť, aby to zo mňa vyšlo von. Hodila som rukavice o zem, povedala si pre seba pár škaredých slov. A už je dobre,“ priznala sa 23-ročná Liptáčka.

O niekoľko okamihov sa pri nej zastavila víťazka Mikaela Shiffrinová z USA, aby svoju najväčšiu rivalku povzbudila v ťažkej chvíli. „Mikaela je pre mňa pravá šampiónka. Je medzi nami veľký boj, ale aj keď som mimo pódia, povie mi úprimné slová,“ prezradila Petra Vlhová.

Zvykla si na pódiové umiestnenia

Elitná slovenská lyžiarka priznala, že piate miesto v sobotňajšom slalome ju škrie.

„Ak mám pravdu povedať, na pódiové umiestnenia som si už zvykla. Veľmi ma to mrzí. To druhé kolo sa už asi viac ani nedalo pokaziť… Dnes mi to nevyšlo, ale zajtra bude nový deň. Ani v prvom kole som sa necítila tak dobre ako na tréningu alebo po minulé dni. Je ťažké byť stále prvá, druhá alebo tretia. Mám však body za piate miesto a idem ďalej,“ zneli úprimné slová Petry Vlhovej.

Petra chce vždy maximum

Slovenka odmietla výhovorky na zlé podmienky, v Maribore bolo teplo a trať rozbitá.

„Trať nebola až taká zlá, mali sme aj preteky, kde to bolo oveľa horšie. Bolo to o tom, že som jazdila veľmi zle. Nemala som tempo, nepúšťala som lyže, brzdila som. Tak to aj celé dopadlo. S mojím piatkovým víťazstvom v obrovskom slalome to nemá nič spoločné. To bolo včera a dnes som mala opäť podať dobrý výkon, ale nestalo sa. Na včerajšok ani na trať by som sa vôbec nevyhovárala,“ skonštatovala stále mladá Slovenka.

Napriek miernemu sklamaniu zbrane neskladá. „Piate miesto je skvelé, ale ja chcem vždy maximum – pódiá a víťazstvá. Nemôžem byť spokojná s piatym miestom. Možno som si latku nastavila veľmi vysoko, ale ja som taký človek,“ pokračovala Vlhová.

Málo času na regeneráciu

V tejto sezóne sa jej vôbec prvýkrát nepodarilo dostať v slalome na pódium. „Možno to je lepšie teraz ako na majstrovstvách sveta v Aare. Tam sa budem snažiť koncentrovať a na šampionáte ísť naplno,“ poznamenala.

A práve priamo do Švédska mala namierené hneď po sobotňajších pretekoch, zo soboty na nedeľu bude spať už v dejisku majstrovstiev sveta. „Letíme tam už dnes. Hneď v pondelok by som mala mať tréning zjazdu. Veľa času na regeneráciu mať nebudem,“ ozrejmila Vlhová.