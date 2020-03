Vnuk posledného rakúskeho cisára sa nakazil koronavírusom, držia ho v domácej karanténe

Karol Habsburský, vnuk posledného rakúskeho cisára, uhorského a českého kráľa Karola I., sa nakazil koronavírusom. Informujú o tom rakúske médiá.

Od štvrtka sa nachádza v karanténe vo svojom dome v Dolnom Rakúsku. V utorok ráno to potvrdil telefonicky novinám Kleine Zeitung. „Je to nepríjemné, ale mám sa dobre. Veď to nie je mor,“ citovali noviny príslušníka bývalej vládnucej habsbursko-lotrinskej dynastie.

Pôvodne si vraj myslel, že má normálnu chrípku, až kým mu nezavolal jeden priateľ, u ktorého ochorenie potvrdili počas pobytu vo Švajčiarsku. Nechal sa preto rovnako otestovať a odvtedy je v prísnej karanténe bez priameho kontaktu s rodinnými príslušníkmi.

Na celom svete sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, nakazilo už vyše 113-tisíc ľudí a viac ako štyritisíc ochoreniu podľahlo. V Rakúsku zatiaľ potvrdili 157 prípadov nákazy.