Vo finále ATP Montreal Federer a Zverev, Švajčiar má na dosah 94. titul a Lendla

MONTREAL 13. augusta (WebNoviny.sk) – Švajčiar Roger Federer a nemecký tenista Alexander Zverev zabojujú v nedeľu po 22.00 h SELČ o singlový titul na podujatí ATP World Tour Masters 1000 Coupe Rogers na tvrdom povrchu v kanadskom Montreale.

28 úderov

Turnajová dvojka Federer si v semifinále poradila s nenasadeným Holanďanom Robinom Haasem za 65 minút 6:3, 7:6 (5). Neskôr Zverev nasadený ako štvrtý zastavil púť kanadskej senzácie Denisa Shapovalova a zdolal ho za 103 minút 6:4, 7:5.

Federer nasúkal Haasemu 28 víťazných úderov vrátane 9 es a pri svojom podaní mu prepustil iba 9 loptičiek (54/45) v prvom súperovom semifinále na úrovni ATP World Tour Masters 1000. Tridsaťročný Holanďan bojoval, druhý set posunul až do tajbrejkového rozuzlenia a v ňom do stavu 5:5, ale potom kapituloval.

Koncentrácia stúpala

“Som nesmierne šťastný z viacerých dôvodov – cítim sa výborne, som zdravý a ušetril som aj dosť energie na finále. Preferoval som krátke výmeny, pri sieti som bol presný a aj moja koncentrácia mala skôr stúpajúci charakter,” rád priznal Federer na webe ATP World Tour. Fenomenálny Švajčiar na putovnom kanadskom podujatí série ATP Masters 1000 triumfoval zatiaľ len dvakrát v Toronte (2004 a 2006), v Montreale ešte nedvíhal nad hlavu víťazný pohár.

Teraz reálne útočí na šiesty turnajový titul v tomto roku, 27. v rámci série ATP Masters 1000 a dovedna 94. v kariére na hlavnom okruhu ATP. Ak sa mu to podarí, dostihne česko-americkú legendu Ivana Lendla na druhom mieste rebríčka v tzv. open ére tenisu (na čele je Jimmy Connors so 109 turnajovými triumfami).

Neuveriteľný výkon

V tomto roku má 36-ročný švajčiarsky veterán úchvatnú zápasovú bilanciu 35:2. “Lendl je legenda, dosiahol mnohé úchvatné rekordy. Podával neuveriteľne vyrovnané výkony, vyhral veľa turnajov. Je skvelé, že už som takmer na jeho úrovni,” skonštatoval Federer.

Dvadsaťročný Nemec s ruskými rodičmi “Sascha” Zverev neraz priznal, že práve Federer bol jeho idolom v detskom období, keď začal čoraz častejšie udierať do loptičky s raketou v ruke. Zverev si dosiaľ siahol na 5 singlových titulov a bol aj v ďalších troch finále na hlavnom profesionálnom okruhu. Jedným z nich bolo júnové Halle, kde prehral na tráve práve s Federerom /1:6, 3:6/. V bilancii proti švajčiarskemu elegánovi zaostáva 1:2.

Feder je favorit

Zverev si postupom do finále v Montreale ako prvý vybojoval účasť na premiére koncosezónneho výberového šampionátu pre tenistov do 21 rokov Next Gen ATP Finals v talianskom Miláne (7. – 11. novembra, dotácia 1,275 milióna USD).

Federer je favorit a hrá parádne. Vyhral každé singlové finále, do ktorého sa dostal v tomto roku. To hovorí za všetko. Ja si tiež udržiavam vysokú výkonnosť. V tejto sezóne som hral päťkrát vo finále a prehral iba jediné, ale práve s Federerom,” povedal Alexander Zverev pred rozhodujúcim súbojom o titul.

Súhrn výsledkov semifinále dvojhry na tenisovom turnaji ATP World Tour Masters 1000 Coupe Rogers présentée par Banque Nationale v kanadskom Montreale (dotácia 4 917 120 USD, tvrdý povrch Deco Turf vonku):

DVOJHRA – SEMIFINÁLE:

Roger Federer (Švaj.-2) – Robin Haase (Hol.) 6:3, 7:6 (5)

Alexander Zverev (Nem.-4) – Denis Shapovalov (Kan.) 6:4, 7:5