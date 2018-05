Vo finále o Stanleyho pohár sa proti sebe postaví večný favorit a nováčik z Vegas aj s Tatarom

WASHINGTON 28. mája (WebNoviny.sk) – Zo šestnástich hokejových tímov, ktoré si zaslúžili postup do play-off NHL, už zostali v hre iba posledné dva. Vo veľkom finále o Stanleyho pohár proti sebe nastúpia večný favorit Washington Capitals a ambiciózny nováčik súťaže Vegas Golden Knights.

Šancu na zisk hokejového „svätého grálu“ má aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý figuruje na súpiske Vegas. V play-off dosiaľ odohral šesť zápasov, v ktorých strelil jeden gól. Aj v prípade triumfu Golden Knights sa však nemusí ocitnúť jeho meno na prestížnej trofeji.

Za svoj tím totiž neodohral potrebný počet stretnutí. Podľa prísnych pravidiel NHL bude musieť nastúpiť aspoň v jednom zápase vo finálovej sérii, inak o túto možnosť príde.

„Ruský cár“ Ovečkin zlomil prekliatie

Už teraz je zrejmé, že do histórie NHL sa zapíše nový šampión, celkovo devätnásty. Dosiaľ šiestykrát proti sebe nastúpia mužstvá, ktoré ešte nezískali. Stanleyho pohár. Vegas je iba tretím tímom v histórii súťaže, ktorý sa do finále prebojoval vo svojej premiérovej sezóne.

Washington so silnou generáciou hokejistov na čele s ruským kapitánom Alexandrom Ovečkinom sa konečne dostal do vytúženého finále. „Ruský cár“ prelomil prekliatie, keď jeho tím v minulosti v play-off, často aj s hviezdnejším tímom, nepochopiteľne zlyhal. Častokrát pritom prešiel základnou časťou suverénne ako nôž maslom.

Ak sa Capitals podarí triumfovať, Ovečkin by bol iba tretím európskym kapitánom, ktorý by doviedol svoj tím na absolútny zámorský vrchol. Zatiaľ to dokázali iba Švéd Nicklas Lidström z Detroitu (2008) a Slovák Zdeno Chára z Bostonu (2011).

Partia „nechcených“

„Dostali sme sa tak ďaleko ako nikdy predtým za môjho pôsobenia pri tíme. Už to je veľký úspech, ktorý si užívame, ale nechceme sa zastaviť tesne pred cieľom,“ uviedol Alexander Ovečkin pre zámorské médiá. Vzápätí si vypočul silnú pochvalu od generálneho manažéra tímu Briana MacLellana, ktorý vyzdvihol nielen jeho tradičnú porciu gólov v základnej časti (49), ale najmä 22 bodov (12+10) v play-off.

„Jeho hra momentálne najviac zapadá do našej tímovej štruktúry. Je to najsystémovejší hokej, aký Alex hral počas celej svojej kariéry,“ povedal McLellan o Ovečkinovi.

Proti ostrieľanej garnitúre Capitals sa postaví partia „nechcených“ generálneho manažéra Georga McPheeho okolo skúseného brankára Marca-Andrého Fleuryho, s ktorou pred sezónou nikto nepočítal. Práve 33-ročný gólman Fleury spolu s útočníkom Jamesom Nealom, sú jediní, ktorí majú z kádra Golden Knights finálové skúsenosti. Fleury ich má v drese Pittsburghu na rozdávanie a vo svojej zbierke už ma tri prstene za zisk Stanleyho pohára.

„Hokej je tímová hra, víťazíme aj prehrávame všetci spolu. Všetci sme teda súčasť fungujúceho celku. Máme to dobre vybalansované v defenzíve aj ofenzíve, so staršími aj mladšími hráčmi. Ja to mám v bránke jednoduché, keď tí predo mnou mi pomáhajú ako sa dá. Je to vlastne zábava,“ cituje 33-ročného Fleuryho portál TSN.

Tím podľa McPheeho predstáv

Finálová séria bude špecifická aj pre manažéra Vegas McPheeho, ktorý dostal možnosť vyskladať tím podľa vlastných predstáv a svoju úlohu zvládol výborne. Predtým však v rokoch 1997-2014 pôsobil práve vo Washingtone.

„Snažili sme sa urobiť všetko, aby sme zložili mužstvo čo najlepšie. Finálová účasť potvrdzuje, že to nie je zlé,“ povedal 59-ročný McPhee na webe abcNews.com.

Veľké finále play-off NHL 2018 odštartuje už v pondelok v Las Vegas. Ak jeden z tímov prekvapí a ovládne sériu v najkratšom možnom čase, skončí sa v pondelok 4. júna. Maximálne možné trvanie je do stredy 13. júna.