Aktualizované: Vo Fortuna lige sa malo podplácať, má ísť najmä o zápasy majstrovskej Trnavy

aktualizované 4. júna 13:15

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa schyľuje k veľkému škandálu. Stretnutia uplynulého ročníka Fortuna ligy 2017/2018 totiž mali byť ovplyvňované.

Podľa portálu topky.sk majú minimálne v jednom prípade existovať zadokumentované svedectvá a dôkazy, podľa ktorých mali byť podplácaní hráči v zápasoch majstrovskej Trnavy. „Prípadom sa zaoberal aj Slovenský futbalový zväz, no vzhľadom k obrovským podozreniam ho prevzala Národná kriminálna agentúra,“ informujú topky.sk.

Spolupracujúce osoby

Polícia sa mala začať zaoberať podozreniami v decembri 2017. „V rámci operatívneho preverovania boli vykonané úkony s poukázaním najmä na fakt, že sa jedná o trestnú činnosť v špecifickej oblasti, a to v prostredí úzkeho a špecifického typu osôb, ktoré sa navzájom poznajú a nanajvýš dobre poznajú prostredie, v ktorom k samotnej korupčnej činnosti dochádza, a preto bolo potrebné na zadokumentovanie tejto trestnej činnosti veľmi citlivo vyhľadať, osloviť a získať spolupracujúce osoby, prostredníctvom ktorých by bolo možné nadobudnúť bližšie informácie o celom priebehu trestnej činnosti, to znamená k záujmovým osobám a ich prepojeniam, formám, miestam, kde k tejto trestnej činnosti dochádza. Z toho dôvodu bola prostredníctvom operatívno-pátracej činnosti vytypovaná spolupracujúca osoba s PZ pohybujúca sa v záujmovom prostredí,“ píše sa podľa portálu topky.sk v spise.

Vplyvná osoba

Zdokumentovaný má byť prípad zo zápasu MFK Ružomberok – Spartak Trnava. Jedného z futbalistov „ruže“ mala osloviť osoba známa vo futbalových kruhoch a sľúbiť odmenu 5-tisíc eur, ak zabezpečí, aby tím spod Čebraťa nezvíťazil (duel sa 21. apríla 2018 skončil nerozhodne 0:0, pozn.). Tento futbalista však na dohodu údajne nepristúpil a vec nahlásil.

„Podľa viacerých výpovedí a zistení nebol tento prípad pokusu o úplatok jediný. Slová zainteresovaných hovoria o tom, že to takto v našej prvej a druhej lige funguje už dlhší čas. Viaceré výsledky boli ovplyvnené práve hráčmi, ktorí sa nechali uplatiť,“ referujú sportky.sk.

Podľa uvedeného portálu je osoba, ktorá sa pokúša ovplyvňovať výsledky stretnutí tak vplyvná vo futbalovom prostredí, že „nikto voči tejto osobe nevystúpi, a preto sa doteraz nepodarilo nejakým spôsobom dané skutočnosti aj preukázať“.