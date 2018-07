Vo futbale by nemali účinkovať herci, kritizoval tréner Mexika správanie Neymara

SAMARA 2. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti Brazílie nedopustili prekvapenie na svoj účet a zostávajú v hre o rekordný šiesty triumf na majstrovstvách sveta, dosiaľ sa na „mundialoch“ tešili v rokoch 1958, 1962, 1970, 1994 a 2002.

„Kanárici“ zvládli pondelňajší osemfinálový duel na XXI. MS v Rusku a na trávniku v Samare zdolali stredoamerického protivníka z Mexika 2:0.

Futbalisti z krajiny samby a kávy si nepokazili excelentnú bilanciu na začiatku vyraďovacej časti v modernej ére MS, naposledy v nej neuspeli pred 28 rokmi na šampionáte v Taliansku, nestačili na juhoamerického rivala z Argentíny (0:1). Od roku 1994 vždy postúpili minimálne do štvrťfinále.

Ochoa si vyslúžil pochvalu od Neymara

Hoci v úvode Brazílčania prenechali iniciatívu Mexičanom (v držaní lopty boli v percentuálnom vyjadrení slabší 46 – 54 %), postupne však začali na trávniku v Kosmos Arene dominovať, strelecky boli oveľa iniciatívnejší (21 – 13), do priestoru bránky súpera trafili desaťkrát, zatiaľ čo protivník iba jediný raz.

Po bezgólovom prvom polčase sa presadil najdrahší hráč planéty Neymar a po jeho akcii dokonal dielo v 88. min striedajúci Roberto Firmino. Za najlepšieho hráča zápasu vyhlásili práve krídelníka Paríža St. Germain Neymara, absolutórium si však zaslúžil najmä brankár Mexika Guillermo Ochoa, na klubovej úrovni účinkujúci v belgickom Standarde Liége.

Brazílčanov privádzal do zúfalstva, Coutinho, Gabriel Jesus, Paulinho či Willian si na ňom vylámali zuby. „Dnes musím zagratulovať brankárovi Mexika. Ochoa odchytal vynikajúci duel, bol skutočne výborný,“ pochválil Neymar 32-ročného strážcu mexickej bránky.

Mexičania neukončili prekliatie piateho zápasu

Brazílsky loptový virtuóz sa však prezentoval okrem futbalového umenia aj „hereckým“ umením, keď po zákrokoch naňho ležal na trávniku dlhšie, ako bolo potrebné. Toto jeho „správanie“ veľmi kritizoval po stretnutí aj kormidelník Mexika Juan Carlos Osorio.

„Stratili sme v zápase veľa času kvôli jednému hráčovi. Bola chvíľa, keď sa duel prerušil aj na štyri minúty, čo otupilo koncentráciu mojich zverencov. Myslím si, že vo futbale by nemali účinkovať herci. Hlavný arbiter to dovolil a nechal bez povšimnutia,“ hneval sa 57-ročný kolumbijský tréner mexickej reprezentácie, zároveň pochválil výkon svojich zverencov: „Hrať vyrovnanú partiu s takým mužstvom, aké má Brazília, naznačuje, že Mexiko má dobrý tím. V dnešnom stretnutí sme nehrali zle, v určitých úsekoch sme kontrolovali priebeh duelu.“

Mexičania neukončili prekliatie piateho zápasu, „čerstvo“ už na siedmich svetových šampionátoch stroskotali v osemfinále. „El Trí“ síce od roku 1994 vždy postúpili zo základnej skupiny, konečnou na „mundiale“ však bolo osemfinále: postupne ich vyradili Bulharsko, Nemecko, USA, dvakrát Argentína, Holandsko a teraz aj Brazília.

„Mexiko sa s Brazíliou stretlo aj na predchádzajúcich MS 2014, v skupine sa rozišli bez gólov, teraz v Samare ťahali v prvom kole vyraďovacej fázy za kratší koniec a s ruským šampionátom sa lúčia. „Chcel by som poďakovať naším skvelým fanúšikom za podporu, sú najlepší na svete. Zároveň sa im chcem ospravedlniť, že sme nesplnili náš predšampionátový cieľ a nepostúpili ďalej. Musíme však pokračovať v nastúpenej ceste. Potrebujeme, aby naši futbalisti pôsobili v Európe a každý týždeň hrali proti tamojším špičkovým klubom. To bude zárukou, že mexická reprezentácia bude hrať ešte na vyššej úrovni,“ nestráca kouč Osorio nádej na výraznejší prienik do futbalovej histórie.

Spokojný tréner Tite

Na MS 2018 sa síce Mexičanom podarilo v skupine hneď v úvodnom dueli zaskočiť úradujúceho svetového šampióna z Nemecka (1:0), ďalšieho adepta na víťaznú trofej už nedokázali pokoriť.

Tréner Brazílie Tite bol po stretnutí spokojný. „Niekto spomenul, že hráme ako klub, nie ako národný tím. Zobral som túto vetu ako kompliment a povedal to mojim zverencom. Znamená to totiž, že pôsobíme zohraným dojmom. Očakával som, že minimálne zopakujeme štandardné výkony z predchádzajúcich súbojov a pridáme aj čosi navyše. To sa mi dnes aj potvrdilo,“ uviedol kormidelník „kanárikov“.

Tite reagoval aj na kritiku súpera na jeho najväčší klenot: „Na slová trénera nášho súpera, že Neymar simuloval, môžem povedať len krátko. Je to vyplakávanie zdolaného? Na tieto vyjadrenia mexického kouča budem reagovať neskôr.“

Samotný Neymar, ktorý zatiaľ dvakrát skóroval na svetovom šampionáte v Rusku, poznamenal: „Som tu, aby som hral čo najlepšie a víťazil. Neznepokojuje ma kritika na moju adresu. Po ostatných zápasoch som veľmi nekomunikoval s médiami. Dôvodom bolo to, aby som nevyvolal polemiku. Dúfam, že sa môžem stále zlepšovať. Na trávniku som sa dnes cítil dobre. Blahoželám celému mužstvu, na tomto šampionáte sa skvalitňuje naša hra od zápasu k zápasu. Ideme ďalej.“

