Vo kráteri sopky na Havaji sa objavila voda, môže predznamenávať explóziu

V kráteri na havajskej sopke Kilauea našli prvý raz od vedenia záznamov jazierko s vodou, ktoré môže naznačovať posun vo vývoji sopky k explozívnejšej fáze. Agentúre AP to potvrdili zástupcovia Geologickej služby Spojených štátov (USGS).

„Otázka je, čo to znamená v evolúcii vulkánu,“ poznamenal emeritný vedec USGS Don Swanson. V kráteri Halemaumau, ktorý bol známy lávovým jazerom, od začiatku jeho pozorovania nikdy nebola voda, takže jazero je neobvyklé, skonštatoval.

Viaceré možnosti vývoja

Vedci si nie sú úplne istí, čo bude nasledovať, no keď sa dostane láva do kontaktu s vodou, môže to spôsobiť explozívne erupcie. Jednou z možností je, že láva postupne zohreje podzemnú vodu a časom vytvorí nové lávové jazero, vysvetlil Swanson. Láva by tiež mohla reagovať s hladinou podzemnej vody a vytvoriť malé explózie. „Ďalšou možnosťou je, že magma stúpne rýchlo, čo by mohlo vyvolať väčšiu explóziu,“ doplnil.

Zástupcovia USGS však zdôrazňujú, že zatiaľ nie je dôvod sa domnievať, že by sa riziká objavením vody zhoršili alebo zlepšili.

Prítomnosť jazierok v popevkoch

Swanson sa pritom ešte v júni vyjadril, že prítomnosť vody by mohla znamenať významnú zmenu v dlhodobej aktivite sopky. I keď vedci podľa neho v kaldere nikdy nepozorovali vodu, sú známe popevky pôvodných obyvateľov Havaja, ktoré opisujú prítomnosť jazierok pred explozívnymi udalosťami. „Nie sú to skutočne vedecké dôkazy, ale v každom prípade to podporuje interpretáciu,“ poznamenal.

Kilauea má za sebou striedanie medzi dlhými obdobiami explozívnych erupcií a pokojnejšími, takzvanými efuzívnymi fázami.