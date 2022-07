Vo štvrtok bude na väčšine územia oblačno, teploty sa ale môžu vyšplhať k 35 stupňom Celzia

Vo štvrtok bude na Slovensku prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Ojedinele, najmä na severe územia, sa vyskytnú aj prehánky alebo búrky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Najvyššia denná teplota bude 30 až 35 stupňov Celzia, na severe 25 až 30 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 18 stupňov Celzia.

Fúkať bude prevažne slabý, prechodne západný vietor do rýchlosti do 7 metrov za sekundu (25 km/h). Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3, pri búrke ojedinele do 15 milimetrov.