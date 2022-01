Vo štvrtok sa na Slovensku a v Maďarsku začnú ME v hádzanej, Slováci v Košiciach hostia Nórov

Slovenská reprezentácia hádzanárov po dlhých desiatich rokoch vo štvrtok absolvuje svoj ďalší štart na majstrovstvách Európy. Slováci si v minulosti zahrali na ME v rokoch 2006, 2008 a 2012, zakaždým obsadili 16. priečku.

Teraz sa na kontinentálny šampionát nemuseli kvalifikovať, spolu s Maďarmi sú totiž jeho organizátormi. ME 2022 hádzanárov sa začnú vo štvrtok 13. januára a potrvajú do nedele 30. januára. V základnej F-skupine v Košiciach absolvujú zverenci trénera Petra Kukučku súboje proti Nórom (13. 1.), Litovčanom (15. 1.) a Rusom (17. 1.). Do ďalšej fázy turnaja postúpia z každej zo šiestich skupín po dva najúspešnejšie tímy.

Nomináciu ohlásil tréner v deň zápasu

„Na tréningu bolo všetko poriadku. Absolvovali sme všetko, čo bolo v pláne. Doteraz sme trénovali v menšej hale, takže dôležité bolo, aby si chalani zvykli na väčšie priestory v Steel aréne. Na tréningu bolo veľa prihrávok na väčšie vzdialenosti, streľba, skúšali sme ‚trháky‘ a prešli sme si dve štandardné situácie. Už si len opakujeme veci, ktoré sú súčasťou nášho herného systému. Dúfam, že absencia prípravných duelov citeľne nepoznamená naše výkony. V rovnakej situácii je však viacero zúčastnených tímov. Celkovo je to zvláštny šampionát. Neustále sa dejú nejaké veci, niečo vyskočí, a preto treba byť flexibilný,“ povedal na oficiálnom webe Slovenského zväzu hádzanej (SZH) po utorkovom večernom tréningu kouč Kukučka. Na turnaji má k dispozícii spolu 19 hráčov a na každý duel z nich bude vyberať šestnástku.

„Nomináciu na stretnutie musíme oznámiť ráno v deň zápasu. Pokiaľ ide o prvú voľbu na jednotlivých postoch, tak už sa to rysuje. Všetci hráči sú zdravotne v poriadku, nikto nemá žiadne problémy a dúfam, že to tak aj zostane. Chcem, aby sme sa prezentovali veľmi dobrou hrou, aby boli fanúšikovia spokojní, páčil sa im náš výkon a po každom zápase ocenili, ako chalani bojovali. Máme pred sebou tri náročné duely a v každom budem vyžadovať od hráčov, aby odovzdali maximum a takpovediac nechali na palubovke všetko,“ poznamenal Kukučka podľa slovakhandball.sk.

ME v Košiciach a Bratislave

ME hádzanárov sa na Slovensku konajú premiérovo, okrem Košíc sa bude hrať aj v Bratislave. Maďarskými dejiskami ME sú Budapešť, Debrecín a Szeged. Slovenské haly môžu byť zaplnené fanúšikmi len do 25 percent ich maximálnej kapacity, také je rozhodnutie príslušných úradov.

V Maďarsku môžu využiť celú kapacitu hľadísk. Druhýkrát v histórii sa na ME predstaví až 24 tímov, predtým to bola len šestnástka. Súčasťou ME budú aj slovenskí rozhodcovia Boris Mandák a Mário Rudinský.

Po dueloch v základných skupinách bude polovica účastníkov ME pokračovať súbojmi v hlavnej fáze (Bratislava a Budapešť). Vyvrcholenie šampionátu bude hostiť maďarská metropola, súboj o zlato je na programe v nedeľu 30. januára od 18.00 h. Prvé štyri družstvá z konečného poradia si zaistia priamy postup na MS 2023 v Poľsku a Švédsku.

Kontinentálny titul obhajujú Španieli, ktorí pred dvoma rokmi v štokholmskom finále zdolali Chorvátov 22:20. Na ME 2022 budú mať šancu na víťazný hetrik, keďže triumfovali aj v roku 2018.

„K favoritom budú patriť aj úradujúci majstri sveta Dáni s vyváženým a silným kádrom a tiež aktuálni olympijskí víťazi Francúzi. Do zloženia jednotlivých tímov môže zasiahnuť aj pandémia koronavírusu, ktorá sa viacerým vrátane Slovenska nevyhla ani v príprave,“ referuje web SZH.

Nominácia reprezentácie SR hádzanárov na ME 2022 (zdroj: SZH): Brankári: Teodor Paul (USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (BM Ángel Ximénez Puente Genil/Šp.)

Pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (SBS-Eger/Maď.)

Krídla: Tomáš Urban (TSV GWD Minden/Nem.), Marek Kováčech (Handball Sportunion Leoben/Rak.), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Lukáš Péchy (HC Sporta Hlohovec)

Spojky: Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Viveros Herol BM Nava/Šp.), Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Marek Hniďák (HC Burgenland/Nem.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Marek Korbel (Talent Plzeň/ČR), Oliver Rábek (Tatran Prešov), Patrik Hruščák (HK Košice).

Zloženie základných skupín na na ME hádzanárov 2022: A-skupina (Debrecín/Maď.): Slovinsko, Dánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora

B-skupina (Budapešť/Maď.): Portugalsko, Maďarsko, Island, Holandsko

C-skupina (Szeged/Maď.): Chorvátsko, Srbsko, Francúzsko, Ukrajina

D-skupina (Bratislava/SR): Nemecko, Rakúsko, Bielorusko, Poľsko

E-skupina (Bratislava/SR): Španielsko, Švédsko, Česko, Bosna a Hercegovina

F-skupina (Košice/SR): Nórsko, Rusko, Slovensko, Litva