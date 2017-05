Vo veku 52 rokov zomrel Chris Cornell, preslávil sa ako gitarista skupiny Soundgarden

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Vo veku 52 rokov zomrel v stredu v Detroite americký spevák a hudobník Chris Cornell.

Smutnú správu pre agentúru AP potvrdil jeho hovorca Brian Bumbery, pričom smrť označil za náhlu a nečakanú. Vo vyhlásení ďalej uviedol, že rodina bude úzko spolupracovať s koronerom, aby určili príčinu úmrtia.

Chris Cornell

* sa narodil 20. júla 1964. Preslávil sa najmä ako spevák a gitarista skupiny Soundgarden, s ktorou vydal šesť štúdioviek. Ako sólový interpret debutoval v roku 1999 albumom Euphoria Morning, po ktorom nasledovali nahrávky Carry On (2007), Scream (2009) a Higher Truth (2015).

Okrem toho má na konte napríklad aj živú nahrávku Songbook (2011). S formáciou Audioslave, ktorá fungovala v období 2001 až 2007, ponúkol albumy Audioslave (2002), Out Of Exile (2005) a Revelations (2006). S už nefungujúcou kapelou Temple of the Dog vydal v roku 1991 jediný, eponymný album.