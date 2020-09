Vo veku 61 rokov zomrel hokejový tréner Miloš Říha

aktualizované 1. septembra 14:13

Vo veku 61 rokov zomrel po ťažkej chorobe v jednej z pražských nemocníc český tréner Miloš Říha. Informuje o tom na sociálnej sieti Facebook hokejový Slovan Bratislava. Říha „belasých“ v minulosti viedol v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži aj v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

„Je to pre nás všetkých neopísateľný šok, že nám odišiel tak veľký a skvelý človek a obrovský srdciar,“ povedal pre iSport.cz jeho syn Miloš Říha mladší, ktorý s otcom v ročníku 2019/2020 spolupracoval v českej reprezentácii ČR. „Posledný mesiac to bol veľký boj. Ďakujem celej rodine a všetkým blízkym, ktorí boli pri nás a snažili sa zo všetkých síl. A otcovi by som chcel za všetko, čo robil pre ostatných, od srdca poďakovať,“ dodal pre spomínaný český český web.

Říha trénoval bratislavský Slovan v najvyššej slovenskej súťaži v ročníkoch 2001/2002 a 2004/2005 a radoval sa z dvoch majstrovských titulov. Tretíkrát prišiel k „belasým“ v lete 2015 a tím viedol viac ako dve sezóny v KHL – na lavičke skončil v októbri 2018. Ako pripomína Slovan, v sezóne 2015/2016 sa s mužstvom prebojoval do play-off, kde „belasí“ nestačili na CSKA Moskva. V súťaži s ruským riadením viedol aj Spartak Moskva, Atlant Mytišči, SKA Petrohrad a Avangard Omsk.

Pri českej reprezentácii rodák z Přerova pôsobil od leta 2018 a na lavičke národného tímu skončil po predčasne ukončenej sezóne 2019/2020. Od polovice augusta bol hospitalizovaný v nemocnici v Prahe, kde aj zdravotným problémom podľahol.