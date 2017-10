LOS ANGELES 3. októbra (WebNoviny.sk) – Vo veku 66 rokov zomrel americký hudobník a spevák Tom Petty. Smutnú správu potvrdila jeho rodina prostredníctvom stanoviska.

Rodák z mesta Gainesville na Floride skonal v losangeleskom UCLA Medical Center, kde ho hospitalizovali po tom, ako v pondelok ráno utrpel infarkt.

„Zomrel pokojne o 20:40 pacifického času (5:40 SELČ) obklopený svojimi blízkymi, členmi kapely a priateľmi,“ uviedol jeho dlhoročný manažér Tony Dimitriades.

Thomas Earl Petty

* sa narodil 20. októbra 1950. Preslávil sa preslávil ako spevák a gitarista formácie Tom Petty and the Heartbreakers, ktorá sa pohybuje na scéne od roku 1976. Skupina vydala zatiaľ trinásť štúdioviek, pričom v americkom rebríčku Billboard 200 sa doteraz najviac darilo najnovšej nahrávke Hypnotic Eye (2014), ktorá sa dostala na prvé miesto.

Medzi ich najznámejšie skladby patria napríklad Breakdown, American Girl, I Need To Know, Don’t Do Me Like That, Refugee, The Waiting, Don’t Come Around Here No More, Learning To Fly, Into The Great Wide Open či Mary Jane’s Last Dance. Formáciu uviedli v roku 2002 do Rock’n’rollovej siene slávy, pričom Petty sa vlani stal aj členom Skladateľskej siene slávy.

Na konte má aj tri sólové albumy Full Moon Fever (1989), Wildflowers (1994) a Highway Companion (2006). Bol tiež členom formácií The Traveling Wilburys a Mudcrutch.

