Vo veku 72 rokov zomrel po krátkej chorobe Alan White, dlhoročný bubeník kapely Yes

Dlhoročný bubeník progresívnorockovej kapely Yes Alan White zomrel vo veku 72 rokov. Úmrtie oznámila jeho rodina prostredníctvom jeho stránky na sociálnej sieti Facebook. White podľa vyhlásenia zomrel vo štvrtok po krátkej chorobe vo svojom dome v oblasti Seattlu.

Len niekoľko dní predtým Yes oznámili, že White sa pre zdravotné problémy nezúčastní na nadchádzajúcom turné skupiny vo Veľkej Británii, ktorým plánujú osláviť 50. výročie ikonického albumu Close to the Edge (1972).

White sa k Yes pridal v roku 1972, keď nahradil pôvodného bubeníka Billa Bruforda. I keď nehral na spomenutom Close to the Edge, účinkoval na každom ďalšom štúdiovom albume Yes počas takmer piatich desaťročí, vrátane najnovšej nahrávky The Quest, ktorá vyšla vlani. V roku 2017 ho ako člena kapely uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy.

Alan White sa narodil v roku 1949 v anglickom Peltone. Ako šesťročný sa začal podľa jeho rodiny učiť hrať na klavír a od dvanástich hral na bicie. Počas šesťdesiatych rokov hral s viacerými kapelami v Anglicku a v roku 1969 ho John Lennon požiadal, aby sa pridal k jeho Plastic Ono Band. S Lennonovou kapelou, v ktorej hral aj gitarista Eric Clapton, si zahral v roku 1969 na koncerte v Toronte. White pritom spolupracoval aj s ďalším Beatlom, keď si zahral na bicie na sólovom albume Georgea Harrisona All Things Must Pass z roku 1970.