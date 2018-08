Vo veku 78 rokov zomrel slovenský rodák Stan Mikita, legenda tímu Chicago Blackhawks

CHICAGO 7. augusta (WebNoviny.sk) – V utorok 7. augusta hokejový svet zasiahla správa o úmrtí legendárneho hokejového útočníka so slovenskými koreňmi Stana Mikitu.

Rodák z obce Sokolče zatopenej Liptovskou Marou zomrel vo veku 78 rokov, v ostatných rokoch bojoval s Lewyho demenciou. S rodinou žil v Chicagu.

Jeden z najlepších slovenských hokejistov histórie sa narodil 20. mája 1940 ako Stanislav Guoth. Preslávil sa počas pôsobenia v zámorskej NHL v drese klubu Chicago Blackhawks. V profilige nastúpil na 1549 stretnutí, v ktorých strelil 600 gólov a pridal 1017 asistencií.

One of the greatest Blackhawks of all time, Stan Mikita.#ForeverABlackhawk pic.twitter.com/jOdghQic7g

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 7. augusta 2018