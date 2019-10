Vo veku 80 rokov zomrel legendárny český spevák Karel Gott

aktualizované 2. októbra 14:08

Vo veku 80 rokov zomrel v utorok krátko pred polnocou český spevák Karel Gott.

Naposledy vydýchol doma, obklopený rodinou. Českým médiám potvrdila smutnú správu hovorkyňa legendárneho interpreta Aneta Stolzová.

Štátny pohreb a štátny smútok

Český premiér Andrej Babiš zvolal v súvislosti s úmrtím Karla Gotta mimoriadne zasadnutie vlády. To sa uskutoční v stredu o 16:00. Jediným bodom bude usporiadanie štátneho pohrebu legendárneho interpreta.

Okrem štátneho pohrebu navrhuje premiér vyhlásiť v deň jeho konania štátny smútok a vyvesenie vlajok na pol žrde. Ako Babiš uviedol na tlačovej konferencii, na konanie štátneho pohrebu majú s ministrom kultúry Lubomírom Zaorálkom rovnaký názor a tak „nepredpokladá, že by s tým vláda nesúhlasila“.

V prípade, že vláda štátny pohreb Karla Gotta schváli, musí ho podľa Babiša koordinovať s jeho rodinou. Premiér poznamenal, že to bude z protokolárneho hľadiska náročné. „Karel Gott bol známy na celom svete, je vidieť i tie reakcie zahraničných médií v Európe a zámorí, takže to, samozrejme, musíme dobre pripraviť a zorganizovať,“ vyjadril sa, pričom podotkol, že občania by mali mať možnosť uctiť si spevákovu pamiatku.

S Gottovou manželkou pritom ešte Babiš nekomunikoval. Ako však povedal, z jej okolia dostal prísľub, že „bude rada“.

Zdravotné problémy

Karel Gott dlhodobo bojoval so zdravotnými problémami. Začiatkom septembra oznámil, že má leukémiu.

„Pred štyrmi rokmi som pre agresívny nádor podstúpil veľmi intenzívnu liečbu, ktorá viedla k jeho úplnému zmiznutiu. Zhruba pred rokom a pol sa u mňa objavila porucha krvotvorby v podobe myelodysplastického syndrómu. Aj napriek niekoľkým rôznym liečbam sa z tohto ochorenia v uplynulých mesiacoch vyvinula akútna leukémia, bohužiaľ,“ uviedol pre český Blesk s tým, že podstupuje ambulantnú liečbu.

„Dochádzam do nemocnice na kontroly, počas ktorých lekári pozorujú môj celkový zdravotný stav,“ dodal. Podľa vlastných slov sa zveril do rúk odborníkov vo Všeobecnej fakultnej nemocnici na Karlovom námestí v Prahe.