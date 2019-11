Vo veku 82 rokov zomrel Robert Freeman, bol obľúbeným fotografom kapely The Beatles

Vo veku 82 rokov zomrel britský fotograf Robert Freeman, ktorý spolupracoval s legendárnou kapelou The Beatles a je autorom obalov niektorých jej najznámejších albumov. Správu o úmrtí fotografa zverejnili v piatok na oficiálnej webstránke The Beatles. Príčina smrti sa však v stanovisku nespomína.

Robert Freeman sa narodil 5. decembra 1936 v Londýne. Svoju kariéru začínal ako fotožurnalista pre noviny Sunday Times a pred spoluprácou s The Beatles fotografoval napríklad popredných džezových hudobníkov. Pre kapelu nafotil obaly albumov With The Beatles (1963), Beatles For Sale (1964), Help! (1965) a Rubber Soul (1965).

Hudobník Paul McCartney sa o Freemanovi vyjadril, že bol jeden z najobľúbenejších fotografov kapely, „ktorý prišiel s jednými z našich najikonickejších obalov albumov“. Fotograf bol podľa neho „nápaditý a naozaj originálny mysliteľ“. „Boh žehnaj Robertovi Freemanovi, mier a lásku celej jeho rodine,“ napísal na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zase bubeník Ringo Starr.