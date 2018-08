Vo veku 85 rokov zomrel držiteľ Nobelovej ceny, britský spisovateľ V. S. Naipaul

LONDÝN 12. augusta (WebNoviny.sk) – V sobotu zomrel vo svojom londýnskom dome držiteľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 2001, britský spisovateľ Vidiadhar Surajprasad Naipaul. Mal 85 rokov.

Médiá o úmrtí informovala jeho manželka Nadira, podľa ktorej spisovateľ „zomrel obklopený tými, ktorých miloval, a prežil život plný úžasnej kreativity a činorodosti“. Príčina úmrtia zatiaľ zverejnená nebola.

Naipaul sa narodil v roku 1932 na Trinidade, jednom z dvoch hlavných ostrovov Trinidadu a Tobaga. Vyštudoval Oxford University a už v roku 1957 mu v Británii vyšla jeho prvá novela The Mystic Masseur (Mystický masér).

Počas svojej bohatej kariéry napísal viac ako 30 kníh, pričom najväčšieho uznania sa mu dostalo za diela A House for Mr Biswas (Dom pre pána Biswasa) z roku 1961 a A Bend in the River (Riečny oblúk) z roku 1979.

Naipaul celý život veľa cestoval a takmer polovicu jeho publikovaných titulov tvoria cestopisy. V roku 1981 mu napríklad vyšla knižka Among the Believers (Medzi veriacimi) o jeho zážitkoch z ciest po Iráne krátko po jeho ovládnutí islamskými radikálmi, v roku 1989 zas knižka A Turn in the South (Na otočku na Juhu), ktorá je reportážou z jeho cesty po južanských štátoch USA a pojednáva okrem iného o rasizme a dedičstve tamojšej otrokárskej spoločnosti.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky spoločnosti BBC.