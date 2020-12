Vo veku 89 rokov zomrel autor špionážnych románov John le Carré

Vo veku 89 rokov zomrel britský spisovateľ John le Carré. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na jeho literárneho agenta, podľa ktorého autor špionážnych románov skonal po krátkej chorobe.

Jonny Geller, ktorý spisovateľa zastupoval takmer 15 rokov, skonštatoval, že svet prišiel o „veľkú postavu anglickej literatúry, muža veľkého dôvtipu, láskavosti, humoru a inteligencie“. Le Carrého odchod podľa neho pocíti „každý milovník kníh a každý, kto sa zaujíma o stav ľudstva“.

Rodák z anglického mesta Poole bol podľa neho nesporným velikánom anglickej literatúry, ktorý definoval éru studenej vojny a nebojácne hovoril pravdu mocným. „Takého, ako bol on, už neuvidíme,“ dodal agent na adresu autora, ktorého pôvodné meno bolo David Cornwell.

Spisovateľova rodina vo vyhlásení uviedla, že „David Cornwell – John le Carré – skonal v sobotu v noci na pneumóniu po krátkom boji s chorobou“. Zároveň sa poďakovali zdravotníckym pracovníkom Royal Cornwall Hospital v meste Truro a doplnili, že autorovo úmrtie nesúvisí s ochorením COVID-19.

John le Carré

… vlastným menom David John Moore Cornwell, bol známy ako autor špionážnych románov.

Medzi jeho najznámejšie diela patria The Spy Who Came in from the Cold (v češtine vyšlo ako Špion, který se přišel ohřát), Tinker Tailor Soldier Spy (Jeden musí z kola ven), The Tailor of Panama (Panamský krejčí), The Constant Gardener (Nepohodlný) alebo A Most Wanted Man (Nejhledanější muž).

Všetky menované sa pritom dočkali filmových adaptácií, zatiaľ čo Night Manager (Noční recepční) sa dostal na televízne obrazovky v podobe miniseriálu z dielne BBC. Denník The Times ho v roku 2008 zaradil na 22. priečku rebríčka 50 najlepších britských spisovateľov od roku 1945.