Vo veku 96 rokov zomrel džezový spevák Jon Hendricks

TOLEDO 23. novembra (WebNoviny.sk) – Vo veku 96 rokov zomrel americký džezový spevák a textár Jon Hendricks. Rodák z Newarku v štáte Ohio zomrel v stredu v nemocnici v New Yorku. Smutnú správu denníku The New York Times potvrdila jeho dcéra Aria Hendricks.

John Carl Hendricks sa narodil 16. septembra 1921. S vystupovaním začínal na amatérskych predstaveniach a ako 14-ročný spieval v nočných kluboch v Tolede v Ohiu, kde mu spoločnosť robil klavirista Art Tatum. Preslávil sa v 50. a 60. rokoch ako člen tria Lambert, Hendricks & Ross, v ktorom pôsobil spolu s Daveom Lambertom a Annie Ross. Trio spopularizovalo takzvaný vocalese – štýl spievania, kedy umelci spievajú slová do zvyčajne inštrumentálnych skladieb – a neskôr inšpirovalo napríklad Joni Mitchell či skupinu Manhattan Transfer.

Formácia vydala sedem štúdiových albumov. Hendricks neskôr pôsobil aj ako sólový interpret a vydal dvanásť albumov. Na konte má jednu cenu Grammy, ktorú v roku 1986 získal za spoluprácu na skladbe Another Night in Tunisia Bobbyho McFerrina a Manhattan Transfer. Pôsobil aj ako univerzitný pedagóg.