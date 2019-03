Vo Veľkej Británii chcú zakázať státie áut na voľnobeh pred školami aj nemocnicami

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Britská agentúra pre verejné zdravie (PHE) spadajúca pod ministerstvo zdravotníctva navrhla v rámci znižovania znečistenia ovzdušia zákaz státia áut na voľnobeh pred bránami škôl.

Ako pre britskú BBC uviedol zdravotnícky riaditeľ agentúry Paul Cosford, „mali by sme zabrániť státiu áut na voľnobeh pred školami a zabezpečiť, aby deti mohli chodiť do školy pešo alebo na bicykli“.

Dlhodobé vystavenie znečistenému ovzdušiu prispieva podľa PHE vo Veľkej Británii ročne k viac ako 30-tisíc úmrtiam. Zóny so zákazom státia na voľnobeh by mali byť okrem škôl aj pred nemocnicami a domovmi sociálnych služieb. Rovnako je potrebné zabrániť vstupu áut do zaľudnených oblastí.

PHE opisuje znečistené ovzdušie ako najväčšiu environmentálnu hrozbu pre zdravie vo Veľkej Británii. Znečistenie ovzdušia podľa nej spôsobuje rozvoj koronárnych ochorení srdca, mŕtvicu, respiračné ochorenia, rakovinu pľúc, ako aj zhoršovanie astmy.