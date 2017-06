Vo Veľkej koralovej bariére uhynula vlani takmer tretina koralov

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – Vo Veľkej koralovej bariére uhynulo vlani 29 percent koralov, čo je o sedem percent viac, než vedci odhadovali v polovici roka 2016. Najhorší úhyn zaznamenali v oblasti okolo severoaustrálskeho mesta Port Douglas, kde zomrelo až 70 percent koralov žijúcich v plytkých vodách. Naopak, v južnej časti bariéry sa stav koralov začal zlepšovať.

Vyplýva to z výsledkov prieskumov, ktoré uskutočnili odborníci zo správy Národného parku Veľká koralová bariéra, Queensland Parks and Wildlife Service, Australian Institute of Marine Science a ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies. Úhyn koralov spôsobuje vyššia teplota vody, následkom čoho sa koraly zbavia symbiotických rias, ktoré pre ne zabezpečujú výživu.

Tým zblednú a následne umrú na nedostatok živín. Vedci očakávajú ďalší úhyn koralov aj v tomto roku, k čomu prispel aj cyklón Debbie, ktorý zasiahol Veľkú koralovú bariéru na prelome marca a apríla.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.