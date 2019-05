Vo viacerých okresoch Slovenska hrozia povodne, meteorológovia vydali aj výstrahu tretieho stupňa

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – V okrese Čadca stále hrozí povodeň z trvalého dažďa. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, výstraha 3. stupňa tam platí vo štvrtok od 10:00 do 19:00.

„Vzhľadom na nasýtenie povodí spadnutými zrážkami a predpokladanými ďalšími trvalými zrážkami predpokladáme vzostup až výrazný vzostup vodných hladín na tokoch s dosiahnutím a prekročením vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ varuje SHMÚ.

Ako ďalej uvádza, povodeň hrozí aj v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Pre tieto okresy výstraha 2. stupňa pred povodňami platí do piatka 24. mája do 10:00. V okrese Trnava 2. stupeň výstrahy platí vo štvrtok do 14:00.