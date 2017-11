Vo voľbách sa rozhoduje o piatich rokoch rozvoja alebo stagnácie regiónu, vraví politológ Cirner

BRATISLAVA 3. novembra (WebNoviny.sk) – Voľby dávajú občanom reálnu moc o niečom rozhodnúť, a to je veľkou výsadou. Pestovať demokraciu znamená starať sa o ňu a venovať jej aspoň desať minút zo života raz za niekoľko rokov, aby sme ju podporili a upevnili. To je najmenej, čo pre ňu môžeme urobiť, zdôraznil pre agentúru SITA politológ Michal Cirner z Inštitútu politológie Prešovskej univerzity v súvislosti so sobotňajšími voľbami do orgánov samosprávnych krajov.

Päť rokov rozhodnutí v našom mene

Praktickým dôvodom, prečo ísť voliť, je to, že sa rozhoduje o piatich rokoch rozvoja alebo stagnácie regiónu, v ktorom žijeme a tiež o tom, kto nás bude zastupovať a robiť päť rokov aj v našom mene rozhodnutia, ktoré sa nás budú bezprostredne týkať, zdôraznil politológ.

Samosprávne kraje spravujú cesty II. a III. triedy, po ktorých ľudia ráno cestujú do práce a do školy, majú na starosti múzeá, galérie, ale rozhodujú aj o stredných školách. Krajská samospráva je tiež zodpovedná za to, koľko bude v regióne lekární a ako budú fungovať nemocnice, respektíve či budú sprivatizované, uviedol ďalej.

Cena domovov sociálnych služieb

Pripomenul, že ako často budú do obce jazdiť autobusy a či bude existovať konkurencia medzi dopravcami, je opäť v rukách nami volených regionálnych zástupcov. Koľko eurofondov získa kraj a na aké projekty (zmysluplné alebo nezmyselné) sa použijú finančné prostriedky z týchto fondov, to je tiež kompetencia vyšších územných celkov.

Samosprávne kraje tiež určia, ako bude vyzerať sociálna starostlivosť a koľko budú pýtať za služby domovy sociálnych služieb, uviedol ďalší praktický príklad toho, o čom rozhodujú zástupcovia, o ktorých budeme rozhodovať v sobotňajších voľbách.

Cirner dodal, že by chcel byť optimistom, ale myslí si, že účasť na sobotňajších voľbách nebude vysoká a nepresiahne celoslovensky 30 percent. “ I keď rád by som sa mýlil, „ doplnil.