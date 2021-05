Vo Vrakuni vzniknú byty pre policajtov a učiteľov, pôvodne mali byť pre ľudí bez domova

Na Čiližskej ulici v bratislavskej Vrakuni má vzniknúť bývanie pre policajtov a učiteľov. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Objekt vo Vrakuni, ktorý mal pôvodne slúžiť ako prechodný domov pre ľudí bez domova a mal byť súčasťou riešenia bezpečnostnej situácie vo Vrakuni, nakoniec odkúpi mestská časť.

K tomuto riešeniu dospel primátor po dohode so starostom Vrakune Martinom Kurucom. „Mesto v objekte zriadi stanicu mestskej polície a mestská časť nájomné bývanie pre príslušníkov mestskej polície a pre učiteľov, ktorí učia na školách vo Vrakuni,“ uviedol Vallo. Niekoľko bytových jednotiek v objekte bude k dispozícii na dočasné ubytovanie pre ľudí, ktorí prechádzajú krízovou životnou situáciou.

Pôvodný projekt spustil vlnu nevôle

Hlavné mesto pred niekoľkými týždňami predstavilo obyvateľom Vrakune balíček riešení pre bezpečnosť v tejto mestskej časti, vrátane riešenia problému s narkomanmi a vzťahu k ľuďom bez domova. „Tento komplexný prístup stojí na troch pilieroch – bezpečnostná rovina, spojená s rozšírením kamerového systému, zriadením stanice mestskej polície a posilnením hliadkovania, ďalej sociálna rovina, spojená s terénnou sociálnou prácou a novým prechodným domovom pre 20 až 30 ľudí na Čiližskej, a nakoniec priestorová rovina, spojená s novým verejným osvetlením, čistotou verejného priestoru a novým parkom na Čiližskej,“ vysvetlil Vallo, ktorý tvrdí, že predstavenie projektu verejnosti prinieslo množstvo negatívnych ohlasov a dezinformácií.

Na Čiližskej malo vzniknúť prechodné stabilné bývanie pre menší počet ľudí, ktorí by sa s podporou sociálneho pracovníka dostávali na trh práce a k vlastnému bývaniu, spresnil primátor a dodal, že nový objekt mal pomôcť ľuďom bez domova, ktorí sa už dnes vo Vrakuni nachádzajú a zároveň tak riešiť problémy s ktorými sa ľudia v tejto mestskej časti pravidelne stretávajú. „Poslancom aj obyvateľom sme tiež vysvetlili, že bývanie by bolo spúšťané postupne v spolupráci s obyvateľmi Čiližskej a že denné centrum, ktoré dáva možnosť tráviť čas v interiéri a nie na uliciach, by sa mohlo zriadiť až v budúcnosti po úspešnej prevádzke prechodného bývania a po súhlase obyvateľov,“ doplnil.

Zlepšenie verejných priestorov

Vallo zároveň priznal, že rozumie obavám obyvateľov Vrakune v súvislosti s plánovaným zriadením ubytovania pre ľudí bez domova, nakoľko mestu sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť problémy v Pentagone. „Faktom je, že tím z našej sociálnej sekcie, ktorý riešil Pentagon, sa posledný rok musel venovať dopadom koronakrízy,“ priznal Vallo s tým, že predaj drog, ktorý je hlavným problémom Pentagonu, musí riešiť štátna polícia. „Nič to ale nemení na tom, že problémy pretrvávajú a ľudia nám nedôverujú, že dokážeme úspešne zrealizovať nový projekt na Čiližskej,“ doplnil s tým, že z uvedeného dôvodu sa rozhodlo mesto od plánovaného projektu upustiť a zmeniť svoje rozhodnutie.

Mesto bude pokračovať v ostatných riešeniach komplexného balíka pre bezpečnosť vo Vrakuni, vrátane kamerového systému, terénnej sociálnej práce, verejného osvetlenia a zlepšenia verejných priestorov. „Svoje úsilie budeme v tejto chvíli sústreďovať hlavne na Pentagon. Zintenzívnime sociálnu prácu a hliadkovanie priamo v tejto lokalite, aby sme postupne získali dôveru Vrakunčanov, že s týmto dlhé roky pretrvávajúcim problémom vieme zásadne pohnúť,“ podotkol Vallo a dodal, že sumu 700-tisíc eur, ktorú malo mesto alokovanú na zriadenie prechodného bývania na Čiližskej, použije na iné riešenia pre sociálne vylúčené skupiny v iných lokalitách.