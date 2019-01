Vo všetkých pohoriach platí 2. stupeň lavínového nebezpečenstva, so snežením sa bude zvyšovať

BRATISLAVA 12. januára (WebNoviny.sk) – Vo všetkých našich pohoriach je 2. stupeň lavínového nebezpečenstva, čo je mierne nebezpečenstvo. Uvoľnenie lavín je tu možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch nad 35°. Najväčším lavínovým problémom ostáva poprefukovaný sneh z predchádzajúceho sneženia.

Nebezpečenstvo sa bude zvyšovať

Nebezpečné sú najmä záveterné strany pohorí južných, juhovýchodných a východných orientácií, a to najmä v najvyšších polohách. Sever a severozápadné expozície sú zväčša vyfúkané do tvrdého podkladu.

V severnom sektore, odkiaľ nebol sneh odfúknutý, sa vplyvom nízkych teplôt vytvárajú nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu. Vyskytovať sa môžu hlavne doskové lavíny zo suchého snehu.

Nebezpečenstvo je koncentrované do strmých žľabov, kde sa nachádzajú nebezpečné dosky, preveje a vankúše. Pozor aj na svahy tesne na hranici lesa, kde môžu byť nafúkané vankúše zo snehu, ktorý bol odfúknutý z hrebeňov. Zajtra a pozajtra očakávame sneženie s vetrom, preto sa nebezpečenstvo bude zvyšovať.

Teplota klesla pod -13°C

Teplota vzduchu v noci klesla v polohách nad 2 000 m až pod -13°C . Za posledných 24 hodín pripadlo do 15 cm nového snehu. Vo všetkých pohoriach slabo sneží. Snežiť má aj v noci a v nedeľu. Starší sneh je po silnom vetre v predchádzajúcich dňoch prefúkaný a uložený do záveterných, hlavne južných a juhovýchodných svahov a do lesov.

Hrebene sú vyfúkané do tvrdého podkladu. V lesoch je stále prašan. Na hrebeňoch hôr sa vytvárajú snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne.

Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1 500 m) do 100 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 120 – 220 cm. Pohyb mimo prešľapaných chodníkov je mimoriadne obtiažny aj na lyžiach či snežniciach, bez nich je prakticky nemožný.