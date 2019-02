Vo vysokohorskom teréne je malé lavínové nebezpečenstvo, situáciu na horách mení striedanie teplôt

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) – Vo vysokohorskom teréne pohorí trvá zrána, s výnimkou Vysokých Tatier, malé lavínové nebezpečenstvo, 1. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. Popoludní vplyvom oteplenia stúpa nebezpečenstvo na mierne, 2. stupeň. Vo Vysokých Tatrách trvá mierne po celý deň.

Silný vietor navieval sneh

Vplyvom striedania teplôt v priebehu dňa a noci sa snehová pokrývka výrazne stabilizovala. Horšia je situácia vo vysokých polohách nad 2000 m n. m. najmä severných a severovýchodných expozícií, kde silný vietor počas posledného sneženia navieval sneh do dosiek a vankúšov.

Na severných svahoch sa miestami v snehovej pokrývke nachádzajú aj kritické vrstvy hranatozrnného snehu. Uvoľnenie lavín je tu možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch (nad 30°). Počas dňa je na južných svahoch možný výskyt menších lavín s mokrého snehu, na trávnatom podklade aj základové (kĺzavé) lavíny. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Snehová pokrývka je dobre stabilizovaná

Sobotné ráno bolo na horách jasné, na západe a v kotlinách hmla a stredná oblačnosť. Teplota vzduchu sa udržuje v rozpätí od -8 do -4°C. Fúkal len slabý, na hrebeňoch čerstvý vietor juhozápadných smerov do 10 m/s. Snehová pokrývka je po predchádzajúcom oteplení a následne ochladení pomerne dobre stabilizovaná. Jej povrch je väčšinou tvrdý, zmrznutý a nosný. Na slnkom osvietených svahoch v polohách do 2000 m n.m. začal sneh firnovatieť, zrána je zamrznutý a veľmi tvrdý, v priebehu dňa je mokrý, maximálne do hrúbky 10 cm.

V najvyšších polohách (nad 2000m) na severných, severovýchodných svahoch stále nájdeme previaty suchý sneh, kde sú naviate snehové vankúše a doskový sneh. Na severných svahoch, vo vyšších polohách sa miestami v snehovej pokrývke nachádzajú aj kritické vrstvy hranatozrnného snehu. Horské hrebene a rebrá najvyšších polôh sú často vyfúkane do tvrdého podkladu, takisto tu nájdeme vytvorené snehové preveje, ktoré zhoršujú orientáciu a bezpečný pohyb v teréne.