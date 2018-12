Vo Vysokých Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, pribudlo niekoľko centimetrov snehu

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) – V najvyšších polohách Vysokých Tatier je zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň z 5-dielnej stupnice, informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. V nižších a stredných polohách a v ostatných pohoriach trvá len malé lavínové nebezpečenstvo, 1. stupeň.

Lavínové nebezpečenstvo je veľmi lokálne, viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie. Uvoľnenie lavín je možné pri malom dodatočnom zaťažení obzvlášť na strmých svahoch. Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

V nedeľu ráno bolo na horách zamračené, so slabým snežením. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od -10 do 0°C. Za uplynulých 24 hodín pripadlo do 15 cm nového snehu, prevažne vo Vysokých Tatrách. V žľaboch polôh južnej, juhovýchodnej a východnej orientácie sa nachádza väčšie množstvo nového nestabilného snehu (v mäkkých doskách) s hrúbkou 0,5 až 1 m.

Na vetrom exponovaných miestach je sneh v kvalite tvrdého podkladu. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 m) do 30 cm, vo vysokých polohách Tatier dosahuje 35 – 75 cm.