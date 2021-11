Vo Vysokých Tatrách už začali s umelým zasnežovaním, zimnú sezónu by nemali zmariť ani opatrenia

V lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách už pribudli prvé centimetre snehu, spustili tam zasnežovanie. Umožnili to vhodné poveternostné podmienky a predovšetkým teploty pod mínus päť stupňov Celzia, ktoré zatiaľ pomáhajú strediskám zasnežovať najmä vo vyšších polohách. Informoval o tom vo štvrtok v tlačovej správe hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk Marián Galajda.

„Na Štrbskom Plese začíname v dolnej časti strediska a takisto aj v smere zo Soliska smerom dole, ako sa nám to už osvedčilo,“ uviedol riaditeľ strediska na Štrbskom Plese Peter Tomko. So zasnežovaním sa začalo aj v Tatranskej Lomnici, konkrétne medzi Štartom a Skalnatým Plesom s cieľom zasnežiť základnú líniu k nástupnému bodu do strediska.

Technický sneh začal od pondelka pribúdať aj v lyžiarskom stredisku v Jasnej. „Chceme zasnežiť prioritne základné línie na severe aj juhu, tak, aby sme prepojili nástupné body s Chopkom,“ informoval riaditeľ strediska Jiří Trumpeš. Podľa jeho slov predpoveď počasia naznačuje, že už čoskoro, minimálne v najvyšších polohách, by mohlo začať snežiť, čo by tiež pomohlo.

Ako doplnil Galajda, podľa aktuálneho COVID automatu bude lyžovačka v strediskách možná aj v prípade najprísnejších opatrení podľa nastavených režimov a druhu dopravných zariadení, a to buď plne zaočkovaní/prekonaní alebo OTP.