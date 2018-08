Vo Windsore a neskôr v Edinburghu vystavia svadobné šaty vojvodkyne Meghan

BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) – Fanúšikovia a fanúšičky vojvodkyne Meghan, manželky britského princa Harryho, si budú môcť od októbra pozrieť jej svadobné šaty.

Róba od Clare Waight Keller

Hodvábna róba od návrhárky Clare Waight Keller, umeleckej riaditeľky francúzskeho módneho domu Givenchy, je súčasťou výstavy A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex (Kráľovská svadba: Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu, pozn. SITA).

Tá sa bude konať od 26. októbra do 6. januára na hrade vo Windsore, kde sa dvojica 19. mája zosobášila. Expozícia sa následne presunie do Škótska. V paláci Holyroodhouse v Edinburghu, ju bude možné navštíviť od 14. júna do 6. októbra.

Vystavia aj päťmetrový závoj

Spolu so šatami vojvodkyne Meghan na expozícii vystavia aj jej päť metrov dlhý vyšívaný závoj, ktorý je tiež z dielne Waight Keller a sú na ňom zobrazené rôzne kvety zo všetkých krajín Britského spoločenstva národov.

Návštevníci výstavy sa tiež budú môcť pokochať platinovou tiarou s diamantmi, ktorá patrila kráľovnej Márii. Tiaru, ktorú vyrobili v Anglicku v roku 1932, požičala vojvodkyni súčasná panovníčka Alžbeta II.

Spolu so šatami vojvodkyne zo Sussexu vystavia aj identickú kópiu uniformy regimentu označovaného ako Blues and Royals, ktorú mal na sebe oblečenú počas sobáša jej manžel.

Originál bude totiž princ Harry v čase výstavy potrebovať, píše spravodajský portál BBC. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.